Unteregg

18.11.2022

Ein Tree House, zwei Künstler und ihre vielen Ideen

Maximilian Magnus und Julia Kupke in ihrem Atelier.

Plus In Unteregg ist mit dem „Tree House“ ein besonderer Ort der Begegnung entstanden.

Von Lara Klos

Wurzeln bleiben ein Leben lang. Oft zieht es junge Menschen in die Welt hinaus, aber irgendwann kehren sie zurück – so wie Maximilian Magnus. Mit seiner Partnerin Julia Kupke baut er in seiner Heimat Unteregg sein Herzensprojekt auf: das „Tree House“.

