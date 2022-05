Wie das Unterallgäu unabhängig von Öl und Gas aus dem Ausland werden könnte

Im Unterallgäu findet dafür Veranstaltungsreihe zur Wärmeoffensive statt. Das sind die Termine.

Unabhängig sein von Gas und Öl aus dem Ausland – gerade derzeit ist das ein wichtiges Ziel. Wie das mit Wärme aus der Region gelingen kann, will die Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt Unterallgäu bei einer Veranstaltungsreihe aufzeigen. „Wärme aus der Region hat viele Vorteile“, sagt Sandra ten Bulte, Klimaschutzmanagerin am Landratsamt.

Beispielsweise sei die Versorgungssicherheit höher, der Energiepreis stabiler, die lokale Wirtschaft werde gestärkt und – wenn erneuerbare Energien zum Einsatz kommen – werde ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Sie rät deshalb dazu, in der Kommune gezielt Wärmeplanung zu betreiben.

Wie das funktionieren kann, darüber informiert die Veranstaltungsreihe:

Mittwoch, 22. Juni: Bei der Infoveranstaltung in Mindelheim von 17 bis 20.30 Uhr geht es um Möglichkeiten einer nachhaltigen Wärmeversorgung im Allgemeinen sowie um den Aufbau von Wärmenetzen im Baubestand. Anmeldeschluss ist der 1. Juni.

Dienstag, 30. Juni: Eine Exkursion zum Nahwärmenetz Winterrieden findet von 18 bis 20 Uhr statt: Betreiber und Bürgermeister geben Einblicke in die Entstehung. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 23. Juni.

Mittwoch, 6. Juli: Diese Infoveranstaltung in Mindelheim von 17 bis 20 Uhr dreht sich hauptsächlich um kalte Nahwärmenetze in Neubaugebieten und um Rechtsfragen. Anmeldung bis 23. Juni.

Montag, 18. Juli: Einen „Marktplatz" zur Wärmeplanung gibt es von 17 bis 20.30 Uhr in Mindelheim: Die Teilnehmenden lernen Berater, Dienstleister und Werkzeuge rund um die Wärmeplanung kennen. Expertinnen und Experten von neun Institutionen stellen sich vor. Danach bleibt Zeit, um Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung findet in Mindelheim statt. Anmeldeschluss für die Teilnahme am „Marktplatz" ist der 7. Juli. (ver)

Eine gesonderte Anmeldung zu jeder Veranstaltung ist nötig unter: unterallgaeu.de/veranstaltungen