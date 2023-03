Ein Ort für Kinder und ein Schmuckstück für Wiedergeltingen

Plus Die aufwändige Sanierung des alten Pfarrhauses in Wiedergeltingen ist abgeschlossen. Nun ist der Betrieb der Kindertagesstätte dort wieder aufgenommen worden - unter besten Bedingungen.

Während der Betrieb im Erweiterungsbau der Katholischen Kindertagesstätte St. Nikolaus längst aufgenommen worden ist, ging im alten Bestandsgebäude gleich nebenan für geraume Zeit nichts mehr, zumindest in Sachen Kinderbetreuung.