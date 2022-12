Wiedergeltingen

vor 49 Min.

Ein Wiedergeltinger für alle Fälle

Plus Der 88-jährige Anton Lutzenberger bekleidete 60 Jahre lang das Amt des Gemeindeboten.Und weit mehr als das, wie ein Blick ins Leben des Landwirtes zeigt.

Von Regine Hildebrandt Artikel anhören Shape

Inmitten des Dorfes, nicht weit vom Wiedergeltinger Rathaus entfernt, wohnt Anton Lutzenberger. Vielleicht ist es der Lage seines Hauses zuzuschreiben, an den angebauten Stallungen als landwirtschaftlicher Hof zu erkennen, dass immer dann auf ihn zugegangen wurde, wenn schnell eine helfende Hand gefunden werden musste. Denn Anton Lutzenberger war immer da, der Weg zu ihm kurz. Zunächst sollte der frühere Bürgermeister Daniel März auf den damals 17-Jährigen aufmerksam werden. 1951 war das gewesen, erinnert sich Anton Lutzenberger. „Er fragte mich, ob ich mit in den Wald gehen wolle, zum Holz machen.“ Für 80 Pfennig Stundenlohn heuert er an. Obschon die Arbeit im Wald hart ist und viel Körpereinsatz fordert, entfacht sie große Leidenschaft in Anton Lutzenberger. Bis zum heutigen Tag ist „a wenga Holz macha“ mehr Freude denn Pflicht für den mittlerweile 88-Jährigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen