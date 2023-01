Wiedergeltingen startet mit einem „Wumms“ ins neue Jahr

Nach der Corona-Zwangspause konnte endlich wieder der Neujahrsempfang in Wiedergeltingen stattfinden.

Nach drei Jahren Pause fand jetzt wieder der Neujahrsempfang der Gemeinde Wiedergeltingen und das Neujahrsschießen des Veteranen- und Soldatenvereins Wiedergeltingen statt. Mit einem Schuss aus der Salutkanone und einer musikalischen Darbietung des örtlichen Musikvereins wurde die Veranstaltung eröffnet.

Wiedergeltingens Bürgermeister Führer begrüßte die Bürgerinnen und Bürger beim Neujahrsempfang

Im Anschluss folgten Grußworte von Bürgermeister Norbert Führer und dem Vorsitzenden des Veteranen- und Soldatenvereins Bernd Stapfner. Die Redner freuten sich, dass der Neujahrsempfang und der Auftritt der Böllerschützen nach dreijähriger „Corona-Zwangspause“ in diesem Jahr endlich wieder stattfinden konnten.

Sie gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass man nach einem Jahr 2022, das überschattet war vom Angriff Russlands auf die Ukraine und in den ersten Monaten von noch immer anhaltenden Einschränkungen, verursacht durch die Corona-Pandemie, im neuen Jahr 2023 wieder Normalität zurückerhalten werde. Führer und Stapfner wünschten den anwesenden Gästen ein gutes und gesundes Jahr 2023. Zu Gast waren auch dieses Jahr wieder die Schützen der Böllergruppe aus Waal-Emmenhausen, die sich mit ihrem Auftritt an der lautstarken Begrüßung des neuen Jahres beteiligten. Das Kommando über die Schussfolgen hatte der ehemalige Vorsitzende des Wiedergeltinger Veteranen- und Soldatenvereins, Benno Högg. In mehreren Runden hallten die Schaft- und Handböller der Böllerschützengruppe durch den sonnigen Nachmittagshimmel auf dem Wiedergeltinger Dorfplatz. Die Fahrzeuge wurden während der Schussfolgen durch die Freiwillige Feuerwehr Wiedergeltingen umgeleitet.

Für das leibliche Wohl sorgten die Mitglieder des Veteranen- und Soldatenvereins. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung war der Musikverein Wiedergeltingen zuständig. (mz)

