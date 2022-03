So wirksam sind die Heilkräfte der Natur

Plus Baldrian zur Steigerung der Konzentration ist nur einer der vielen – oft überraschenden – Tipps des Apothekers und Kräuterexperten Manfred Fischer aus Bad Wörishofen. Gegen Stress, Ängste und Schmerzen hilft oft die Natur.

Es könnte eine gute Millionenfrage abgeben: Wie viele Heilpflanzen gibt es auf der Welt? Es sind tatsächlich etwa 400.000. Allerdings sind davon nicht einmal zehn Prozent überhaupt erforscht. Manfred Fischer aus Bad Wörishofen weiß, welches Kraut wogegen hilft, etwa bei Stress, Prüfungsängsten, Prellungen oder anderen Verletzungen. Dabei hat Fischer auch durchaus Überraschendes zu berichten.