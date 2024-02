Unterallgäu

Fasching, Fasching, Fasching: Das Wochenende im Unterallgäu

Von Josephine von der Haar

Mittlerweile kommt man um den Fasching im Unterallgäu nicht mehr herum. Was am Wochenende vom 02. bis 04. Februar geboten ist und was sonst noch ansteht.

Narrensprung, Schützenball, Kinderball: Die Faschingssaison bewegt sich auf seinen Höhepunkt zu. Im Unterallgäu gibt es dieses Wochenende besonders viele Veranstaltungen. Wer Lust auf Sport hat, kann sich beim Eislaufen austoben oder die Lieblingsmannschaft anfeuern. Tipp: Fasching in Mindelheim Das Faschingswochenende in Mindelheim startet am Freitag um 18 Uhr mit einer Narrenmesse und anschließendem Zug zum Marienplatz . Dort findet das Narrenbaumstellen mit Fasnachtssprecher der Grundschule Mindelheim statt. Beginn ist an der Jesuitenkirche, Maximilianstraße 62.

Ebenfalls um 18 Uhr am Freitag findet die Narrenandacht in der Stadtpfarrkirche St. Stephan statt. Anschließend um 18.45 Uhr Narrenbaumstellen des Durahaufa auf dem Marienplatz.

Am Freitag um 20 Uhr findet der " Mindelonia’s Freaky Friday " mit Musik von Sound Celebration statt. Als Gastgarde treten Narrwangia, Bedernau, Ettrinarria, Bedernau und Geltelonia auf. Im Forum Mindelheim, Theaterplatz 1.

Der Schützenball des Schützenvereins Hubertus mit Königsproklamation findet am Freitag um 20 Uhr im Gasthaus Schmid in Unterauerbach statt.

Musik von Firedance und Auftritte von Zaisonarria und Variolonia gibt es am Freitag um 20 Uhr beim Kraut- und Riablaball des Schützenvereins im Vereinsheim, Westernach, Schwabenstraße 1 a.

Am Samstag findet um 16.16 Uhr in der Innenstadt der 7. Narrensprung des Durahaufa Mindelhoim statt. 118 Bilder Gekrönte Häupter, bunte Showtänze: So startet das Unterallgäu in den Fasching Foto: Andreas Lenuweit, Sabine Adelwarth Abends um 20 Uhr geht es weiter mit dem Schützenball mit Preisverteilung vom Königsschießen und Maskenprämierung im Vereinslokal Kreuz, Oberauerbach, Unterauerbacher Straße 1. Begleitet wird der Abend von Musik von Richie’s Disco und Auftritten der Teenie Dancers TSV Stetten, Tanzclub Ollarzried, Dance Connection Wörishofen. Einlass ab 19.30 Uhr.

Am Sonntag findet um 13.30 Uhr der Kinderball der Mindelonia im Forum Mindelheim statt. Auftritte: Mindelonia, Pfaffelonia, Bedernau. Wochenende: Tipps für Fasching in Bad Wörishofen Los geht's am Freitag um 19 Uhr mit einem bunten Faschingskonzert mit Blas- und Unterhaltungsmusik , Tanz & Show für Jung und Alt im Kurhaus, Hauptstraße 16, Saal. Musik: Jungklassiker, Jugendkapelle und Stadtkapelle, Auftritte der Kneippilonia und der Tanzgruppen des Stamm-Kneipp-Vereins.



, Tanz & Show für Jung und Alt im Kurhaus, Hauptstraße 16, Saal. Musik: Jungklassiker, Jugendkapelle und Stadtkapelle, Auftritte der Kneippilonia und der Tanzgruppen des Stamm-Kneipp-Vereins. Am Samstag um 14 Uhr findet in der Alten Schule , Kirchdorf , Schulhofstraße der Kinderball der Kirchdorfer Musikanten statt.

, , Schulhofstraße der statt. Um 16 Uhr geht es weiter mit dem Faschings-Benefiz-Konzert der Mindel Harmonists zugunsten des MehrGenerationenHauses. Ort ist das Dominikanerinnenkloster, Klosterhof 1, Festsaal.

zugunsten des MehrGenerationenHauses. Ort ist das Dominikanerinnenkloster, Klosterhof 1, Festsaal. Abends um 20 Uhr findet der Hofball der Gaudilonia mit Musik von Sound Celebration und Auftritte von Gaudionia, Haselonia, Siedelonia im Lager 3, Stadionring 9 b statt.

mit Musik von Sound Celebration und Auftritte von Gaudionia, Haselonia, Siedelonia im Lager 3, Stadionring 9 b statt. Das Kinderfasching St. Justina mit Musik von DJ und Auftritten von Kneippilonia, Jazz Dance Gruppen findet am Sonntag um 14 Uhr im Pfarrsaal St. Justina, Schulstraße 10 statt.

Ebenfalls am Sonntag um 14 Uhr findet der Kinderball mit Auftritten des Stamm-Kneipp-Verein im Gasthaus Goldenes Rössle, Schlingen, Allgäuer Straße 20 statt. Kirchheim und Ettringen haben auch viele Faschingsveranstaltungen In Kirchheim findet am Freitag um 20 Uhr der Mini Rock Ball mit Musik von der Lumpenkapelle Aitrach und Auftritten von Schlossfunken, RC Memphis , FG Breitenbrunn , Lumpenkapelle Aitrach satt. TSV-Turnhalle, Jahnstraße 1.

findet am Freitag um 20 Uhr der mit Musik von der Lumpenkapelle und Auftritten von Schlossfunken, , , Lumpenkapelle satt. TSV-Turnhalle, Jahnstraße 1. Dort findet auch der Kinderball am Samstag um 13.30 Uhr statt. Auftritte: Minis der Schlossfunken, Salgelonia, Siedelonia.

am Samstag um 13.30 Uhr statt. Auftritte: Minis der Schlossfunken, Salgelonia, Siedelonia. Der Schützenball der Fürstlichen Fugger’schen Schützengesellschaft mit Königsproklamation und Preisverteilung findet in Kirchheim am Samstag um 20 Uhr im Brauereigasthof Lechler, Brandgasse 1 statt.

In Ettringen startet das Wochenende am Freitag um 18 Uhr mit einer Teenieparty mit Auftritten von Mattsiesonia, Geltelonia, Lecharia, Joy2Dance, Ettrinarria in der Neuen Turnhalle , Schulstraße 6 a.

mit Musik von Four to five und Autritten der , und Einlage der Musiker. Und dort geht es am Sonntag um 13.30 Uhr weiter mit dem Seniorenfasching , begleitet von der Blaskapelle Ettringen , mit Einlagen.

, begleitet von der Blaskapelle , mit Einlagen. Zusätzlich können Seniorinnen und Senioren in Ettringen um 13.30 Uhr am Seniorenfasching des BRK teilhaben, mit einem Auftritt des gesamten Hofstaates der Ettrinarria sowie Einlagen aller Ettringer Vereine. Alte Turnhalle , Schulstraße 6.

um 13.30 Uhr am teilhaben, mit einem Auftritt des gesamten Hofstaates der sowie Einlagen aller Ettringer Vereine. Alte , Schulstraße 6. Für Familien findet am Sonntag, ebenfalls um 13.30 Uhr das Siebnacher Familienfasching statt. Auftritte: Minis der Ettrinarria . Ort: Gasthaus Zum Kreuz , Siebnach , Am Bach 11. Tipp am Wochenende: noch mehr Fasching im Unterallgäu In Markt Wald findet am Freitag um 19 Uhr der Schützenball statt. Mit Musik von DJ Wine & Platti und einem Auftritt der Zusamfunken. Ort ist die TSV-Turnhalle, Turnhallenstraße 11.

findet am Freitag um 19 Uhr der statt. Mit Musik von DJ Wine & Platti und einem Auftritt der Zusamfunken. Ort ist die TSV-Turnhalle, Turnhallenstraße 11. Um 20 Uhr findet in Kammlach der Schützenball des Schützenvereins Oberkammlach statt. Auf die Ohren gibt es Musik von Die Mangos- Außerdem Auftritte der Garde Engetried und des Rock`n Roll Club Memphis . Vereinsheim, Unterkammlach , Franz-Mang-Straße 4.

der des statt. Auf die Ohren gibt es Musik von Die Mangos- Außerdem Auftritte der Garde und des Rock`n Roll Club . Vereinsheim, , 4. Ebenfalls am Freitag um 20 Uhr findet der Sportlerball des SC Unterrieden im Sportheim, Unterrieden, Pfaffenhausener Straße 33 statt. Musik: Cèst la vie, Gäste: Pfaffelonia und Oberrieder Gardemädla.

im Sportheim, Unterrieden, 33 statt. Musik: Cèst la vie, Gäste: Pfaffelonia und Oberrieder Gardemädla. In Rammingen steigt am Freitag um 20 Uhr der Bürger- und Sportlerball des FC in der FC-Sporthalle, Richtung Mattsies. Musik: Narrwangias Hausband, Einlagen der Gymnastikmädels und Fußballer, Garden: Ramminarria und Neufnarria.

steigt am Freitag um 20 Uhr der des FC in der FC-Sporthalle, Richtung Mattsies. Musik: Narrwangias Hausband, Einlagen der Gymnastikmädels und Fußballer, Garden: Ramminarria und Neufnarria. Um 20.20 Uhr findet in der Fundushalle, Haselbacher Straße in Eppishausen der Halli-Galli-Ball reloaded statt. Auftritte: Ronsberg , Ballustika, Mattsiesonia, Gaudilonia.

in der reloaded statt. Auftritte: , Ballustika, Mattsiesonia, Gaudilonia. Auf dem Sportgelände, Loheweg 17, in Salgen findet am Samstag um 13.30 Uhr ein Kaffeekränzchen statt, mit einem Auftritt der Salgelonia.

Der Hofball in Mittelneufnach beginnt am Samstag um 19 Uhr im Gemeindezentrum, Alpenstraße 10.

In Breitenbrunn gibt es am Samstag um 20 Uhr einen Schützenball mit Königsproklamation . Begleitet wird der Ball von Musik von Wodan Revival Band und Auftritten der FG Breitenbrunn, Dorfbachfurzer, Cheerleader Red Flash. Ort: Haus der Vereine, Kirchhaslacher Straße 9.

Auftritte der Narrwangia und Ramminarria und eine Einlage des Musikvereins können am Samstag um 20 Uhr auf dem Musikerball in Dirlewang bewundert werden. Musik gibt es von "Allgeier". Turnhalle, Marktstraße 23. 159 Bilder So fröhlich und bunt war das Minigardetreffen in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner Am Samstag um 20 Uhr gibt es auf dem Knallerball in Kammlach Musik von Fire Dance und Auftritte von Zaisonarria, FG Mindelau, Variolonia, Crazy Kids. Vereinsheim, Unterkammlach, Franz-Mang-Straße 4.

In Stetten findet am Samstag um 20 Uhr der Schützenball mit Musik von DJ Grandmaster und einem Auftritt vom Faschingsverein Ronsberg statt. Pfarrstadl, Erisried, Forsthausstraße 2.

Zuletzt gibt es in Tussenhausen am Sonntag um 13.33 Uhr einen Großen Faschingsumzug der Narrenzunft Zaisonarria, anschließend Faschingstreiben im ganzen Ort. Ortsmitte, Zaisertshofen. Eislaufen oder Lesung: Das ist am Wochenende außerdem geboten In der Eissporthalle in Bad Wörishofen gibt es am Freitag von 17 bis 19 Uhr einen Disco-Lauf . Der öffentliche Lauf findet am Samstag von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag von 9 bis 11 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr statt.

gibt es am Freitag von 17 bis 19 Uhr einen . Der findet am Samstag von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag von 9 bis 11 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr statt. In Türkheim im Sieben-Schwaben-Stadion gibt es Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 15.45 Uhr einen freien Lauf sowie am Samstag von 19 bis 21 Uhr die Türkheimer Schlittschuhnacht .

im Sieben-Schwaben-Stadion gibt es Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 15.45 Uhr einen sowie am Samstag von 19 bis 21 Uhr die . Am Freitag findet von 10 bis 11 Uhr eine Lesung mit Thomas Radomski im Kreisseniorenwohnheim Am Anger, Am Anger 13, Kapelle in Bad Wörishofen statt.

im Kreisseniorenwohnheim Am Anger, Am Anger 13, Kapelle in statt. Freitagabend um 19 Uhr treffen sich die Ahnen- und Heimatforscher Unterallgäu , im Gasthaus Zum Schwanen, Oberkammlach , Reichsstraße 12. Die Teilnahme ist kostenlos, alle Interessierten sind willkommen.

Tipp: Sport am Wochenende Wer Eishockey sehen will, muss sich entscheiden: Am Freitag um 19.30 Uhr spielt in der DEL2 der ESV Kaufbeuren gegen Crimmitschau . Um 20 Uhr geht das Spiel des ECDC Memmingen gegen EC Peiting der Oberliga Süd los.

sehen will, muss sich entscheiden: Am Freitag um 19.30 Uhr spielt in der der gegen . Um 20 Uhr geht das Spiel des gegen der Oberliga Süd los. Am Samstag um 18 Uhr spielt in der Tischtennis Verbandsliga der Männer der TTSC Warmisried gegen den FC Bayern München III in der Schulturnhalle 1.

Verbandsliga der Männer der TTSC Warmisried gegen den III in der Schulturnhalle 1. Volleyball spielen am Samstag die Männer der Regionalliga: Um 19 Uhr geht das Spiel SVS Türkheim gegen SG Bayerwald Volleys los.

