Von Faschingsparty bis Meditation: Die Tipps zum Wochenende

Ein Spielenachmittag des Seniorenbeirats findet in Mindelheim am Freitag von 14 bis 17 Uhr im ehemaligen Maria-Ward-Kloster, Maximilianstraße 63 statt.

Eine Gruppenstunde für Kinder ab 8 Jahren gibt es am Samstag von 16 bis 17.30 Uhr im Malteser Haus in Mindelheim , Zeppelinweg 13. Informationen und Anmeldung an jugend.mindelheim@malteser.org oder telefonisch unter 0151/40568722.

„Gib der Liebe eine Chance“ ist ein Seminar mit Siglinde Eschenbach zur effektiven Aufarbeitung von Belastendem und Blockierendem. Es findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in Mindelheim im Bildungsforum Eschenbach, Hauptlehrer-Lang-Straße 15 statt. Anmeldung und Information unter 08261/3668.

Im Pfarrsaal St. Justina in Mindelheim , Schulstraße 10, findet am Sonntag von 17 bis 20 Uhr ein Workshop zu Malerei, Kunst und Meditation mit Silke Weiß statt.

Über Sebastian Kneipp kann man sich am Wochenende in Bad Wörishofen gleich mehrmals informieren: Am Freitag um 15.30 Uhr findet die Filmvorführung „Sebastian Kneipp - Eine Medizin geht ihren Weg“ statt, am Samstag um 15.30 Uhr gibt es die Filmvorführung „Gesundheit, Fitness, Wellness - Waschungen und Wickel“ Teil 2, inklusive Museums-Besuch, und am Sonntag um 15.30 Uhr wird der Film „Ein Pfarrer hilft Millionen“ gezeigt. Alles im Sebastian-Kneipp-Museum, Klosterhof 1.