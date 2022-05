Bezirksmusikfest: Festival-Feeling bei „Blech am Bach“

Zwölf Stunden am Stück heizen hochkarätige Blasmusikgruppen den Besucherinnen und Besuchern in Zaisertshofen so richtig ein.

Das hat es so bei einem Bezirksmusikfest noch nicht gegeben: Zwölf Stunden lang haben bei „Blech am Bach“ in Zaisertshofen hochkarätige Blasmusikgruppen dem Publikum so richtig eingeheizt. Die Besucherinnen und Besucher im Festzelt durften mit fünf unterschiedlichen Blasmusikgruppen in einen wahren Hörgenuss eintauchen und erstklassige Blasmusik erleben. Jeweils zwei Stunden standen die einzelnen Gruppen in Zaisertshofen auf der Bühne und egal wohin man blickte, waren die Gäste in absoluter Feierlaune – und dass, obwohl viele von ihnen bereits den vierten Tag in Folge das Bezirksmusikfest in vollen Zügen ausgekostet hatten.

Den Auftakt machte die österreichische Gruppe „Eine kleine Dorfmusik“. Die sieben Musiker brachten gleich zu Beginn beste Stimmung ins Zelt und servierten ein bunt-gemischtes Potpourri an unterschiedlichen Blasmusikklängen.

Bei "Blech am Bach" in Zaisertshofen bleibt dem Publikum keine Zeit zum Verschnaufen

Danach zeigte die Volksmusikgruppe „WüdaraMusi“, die ebenfalls aus Österreich stammt, ihr Können. Neben den typischen Blasinstrumenten brillierten sie auch mit einer Harfe und versetzten die Zuhörer bis zum späten Nachmittag in Feierlaune.

Zeit zum Verschnaufen blieb in Zaisertshofen wenig, denn es ging Schlag auf Schlag weiter. Die bekannte Unterallgäuer „5er Blech“-Formation betrat die Bühne und die Party wurde von Stunde zu Stunde größer. Lauthals wurde gesungen, geschunkelt und getanzt, ganz so wie es sich für ein Festival gehört.

Die 20 Musikerinnen und Musiker der „Brauhaus Musikanten“ aus dem Ostallgäuer Kaltental hatten um 20 Uhr ihren großen Auftritt. In Zaisertshofen bewiesen sie, dass sie nicht umsonst schon einmal den Europameister-Titel der böhmisch-mährischen Blasmusik in der Oberstufe eingeheimst und den „Grand Prix der Blasmusik“ gewonnen haben.

Mit Schießbude, Karussell und Schiffschaukel kommt beim Bezirksmusikfest in Zaisertshofen Jahrmarktstimmung auf

Den Abschluss von „Blech am Bach“ bildete das österreichische Bläserensemble „Brassaranka“. Die 18 Hobby- und Berufsmusiker – es sind tatsächlich ausschließlich Männer – sind ebenfalls Europameister der böhmisch-mährischen Blasmusik und brachten bis nach Mitternacht Schwung ins Festzelt.

Welche Mammutleistung die Flossachtaler Musikanten aus Zaisertshofen da gemeistert haben, kann man nur erahnen. An alles haben die Organisatoren gedacht, angefangen bei der passenden Zeltdekoration bis hin zu stimmigen und abwechslungsreichen Bars und einem Vorplatz, auf dem mit Schießbude, Karussell, Schiffschaukel und gebrannten Mandeln Jahrmarktstimmung aufkam. Vorsitzender Johannes Lindner, der mit seinem großen Helferteam zwar einen gehörigen Schlafmangel aufzuweisen hat, hat den Besuchern damit aber ein unvergessliches Blasmusikerlebnis ermöglicht.