Zaisertshofen

26.04.2022

Der Optimismus der Flossachtaler wird belohnt

Dirigent Jürgen Fries und seine Flossachtaler Musikanten sorgten schon zum Auftakt des Bezirksmusikfestes in Zaisertshofen für beste Stimmung. So kann es gerne im Mai weitergehen.

Plus Die Musiker in Zaisertshofen haben trotz Corona ihr Bezirksmusikfest geplant, das jetzt eröffnet wurde.

Von Kathrin Elsner

Was gibt es Schöneres, als gemeinsam Großes zu schaffen und dies dann gebührend zu feiern? Genauso fühlte es sich an, als mit einem Festakt das 50. Bezirksmusikfest eröffnet wurde. Lange war aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nicht sicher, ob das nach 1969, 1989 und 2012 insgesamt vierte Bezirksmusikfest in Zaisertshofen stattfinden kann. Doch die Flossachtaler Musikanten ließen sich nicht beirren und blieben optimistisch – mit Erfolg. So waren an diesem Abend bei Aktiven und Zuhörern ausschließlich strahlende Gesichter zu sehen.

