Was für ein Theater um einen Heilsbringer namens Joschi

Plus In Zaisertshofen begeistert die Theatergruppe mit ihrer Komödie rund um Gesundheit, Saufgelage und einen Betrüger, auf den die Frauen hereinfallen.

Selten wurde im Saal des Bäckerwirts so viel gelacht und anhaltend Beifall auf offener Szene geklatscht: Darüber waren sich die Premierenbesucherinnen und -besucher der Komödie „So viel Krach in einer Nacht“ einig. Einmal mehr war es der Laienspielgruppe des Theater- und Gesangvereins „Harmonie“ gelungen, ihre Fans mit einem Stück von Lustspielautor Gerd Gombold zu begeistern. Mit dem Publikum freuten sich die Regisseure Willibald Zaunberger und Michael Mayer über die Spielfreudigkeit des Ensembles, das es verstand, die Zuschauer bis zum Schluss zu fesseln.

Die Geschichte des lustigen Dreiakters ist mitten aus dem Leben gegriffen. In der Dorfwirtschaft „Zur Goldenen Gans“ treffen sich wie jeden Sonntagmorgen der schlitzohrige und angeblich auf den Rollstuhl angewiesene Opa Alfons (Erwin Heiler) und sein Sohn, der lebenslustige Wirt Gustl (Michael Mayer) mit dem Salben-Händler und einfältigen Junggesellen Schmotz-Sepp (Thomas Jall), dem gutgläubigen Mesner Peter (Ralph Weiner) und dem geldgierigen Viehhändler Pius (Stefan Mautz) zum Kartenspielen und ausufernden Trinkgelagen, was der robusten Wirtin Agnes (Bettina Mussack) sehr missfällt.