„Der Landkreis hat sich hervorragend entwickelt“

40 Jahre Landkreis Aichach-Friedberg: Grußwort des Landrats Christian Knauer

Im Namen des Landkreises Aichach-Friedberg gratuliere ich den Aichacher Nachrichten herzlich zu ihrem 40-jährigen Jubiläum! Als Heimatzeitung und wichtiger Träger der öffentlichen Meinungsbildung haben die Aichacher Nachrichten seit der Entstehung unseres Landkreises in seiner heutigen Form im Jahr 1972 mit ihrer Berichterstattung wesentlich dazu beigetragen, dass das Wittelsbacher Land vor allem in den Köpfen seiner Bürger wirklich wunderbar zusammengewachsen ist.

Der Landkreis ist breit aufgestellt

Gerade der kulturellen Vielfalt haben wir es zu verdanken, dass das Wittelsbacher Land touristisch an Bedeutung gewonnen hat und zu einem attraktiven Freizeitdomizil geworden ist. Der Landkreis Aichach-Friedberg hat sich wirtschaftlich hervorragend entwickelt, ist sowohl im Bildungs- als auch im Gesundheitsbereich breit aufgestellt und für die Zukunft mit zahlreichen Projekten in Sachen Klimaschutz gewappnet. Es freut mich, dass uns unsere Heimatzeitungen bei diesen Entwicklungen stets umfassend und zuverlässig begleiten. Ich bin davon überzeugt, dass sich die Aichacher Nachrichten weiterhin so erfolgreich entwickeln, wie bisher und auch in Zukunft bei den Landkreisbürgern als seriöses lokales Informationsmedium breite Akzeptanz findet. Ich wünsche den Aichacher Nachrichten weiterhin alles Gute sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Freude an ihrer Arbeit!