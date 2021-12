Adventskalender Nr. 2

07:00 Uhr

Krippenfiguren: Der Esel als Begleiter durchs Leben

Plus In unserem Adventskalender stellen wir Krippenfiguren anhand von Beispielen aus der Region vor. Diesmal geht es um den Esel.

Von Dagmar Hub

Der Esel an der Krippe auf dem Ulmer Münsterplatz ist traditionell einer aus Fleisch und Blut, und dieser hier schaut vielleicht etwas verwundert auf die Krippe. In den allermeisten in unserem Raum aufgebauten Krippen gehört ein Esel einfach dazu – geschnitzt, aus Ton, aus Plastik oder bei ganz alten Krippen auch noch aus recht zerbrechlichen Materialien wie Bakelit oder Gips. Meistens scheint der Esel zu ruhen, direkt beim Christkind, und es zu wärmen. Doch was hat es mit dem Esel auf sich, der zwar auch unbiblisch ist, aber der schon in mittelalterlichen Krippendarstellungen vorkommt, und der so mitten drin ist in der Weihnachtsgeschichte?

