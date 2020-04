vor 54 Min.

Anwohner will Unkraut vernichten und setzt Hecke in Brand

Im Wiley in Neu-Ulm hat am Montag eine Hecke gebrannt. Ein Anwohner verletzte sich leicht.

In der Marshallstraße in Neu-Ulm hat am Montagnachmittag eine Hecke gebrannt. Verursacher war ein Anwohner, der mit einem Gasbrenner hantierte.

Laut Polizei wollte der 50-jährige Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Wiley Unkraut entfernen. Hierbei fing die Hecke über eine Länge von zwei Metern Feuer und brannte ab. Da sich die Hecke in der Nähe des Hauses befand, wurde ein Fenster durch das Feuer beschädigt. Der durch den Brand verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.

Der Anwohner in Neu-Ulm verletzt sich leicht am Arm

Der 50-Jährige konnte den Brand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen. Hierbei zog er sich leichte Brandverletzungen am Arm zu. Eine 44-jährige Nachbarin atmete Rauch ein. Der Rettungsdienst brachte beide Hausbewohner ins Krankenhaus. Den 50-Jährigen erwartet eine Anzeige. (az)