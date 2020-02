vor 49 Min.

Auf zu neuen Herausforderungen

391 Absolventinnen und Absolventen feiern ihren Studienabschluss in der Aula der Technischen Hochschule Ulm

Eine Tradition der Technischen Hochschule Ulm ist die festliche Verabschiedung der Studienabsolventinnen und -absolventen zum Semesterende. Zur Akademischen Abschlussfeier des Wintersemesters 2019/20 füllte sich die Aula des Campus Prittwitzstraße wieder mit frischgebackenen Akademikerinnen und Akademikern und ihren Freunden und Familien. Nach der musikalischen Begrüßung durch das THU-Orchester richtete Professor Volker Reuter, Rektor der THU, das Wort an die Anwesenden: „Mit Ihrem Abschluss an der THU haben Sie allerbeste Voraussetzungen, Ihren weiteren Lebensweg positiv zu gestalten, sei es in der Industrie, in der Wirtschaft oder im öffentlichen Bereich, sei es in der Region, in Deutschland oder im Ausland.“

Professor Sven Völker, Prorektor für Studium und Lehre, nahm die Verleihung der Stifterpreise für besondere Leistungen vor. Der VDI-Preis für herausragende ingenieurmäßige Leistungen wurde in diesem Jahr an drei Studenten verliehen. Robert Briegel hat sich in seiner Masterarbeit mit neuronalen Netzen und frei programmierbarer digitaler Hardware für die Bildverarbeitung im Fahrzeug beschäftigt. Mert Gürer untersuchte in seiner Abschlussarbeit die radarbasierte Erkennung und Klassifikation von Fußgängern und Fahrradfahrern. Seine Bachelorthesis entstand im Rahmen des vom Land Baden-Württemberg und der Europäischen Union (EFRE) geförderten Forschungsprojektes Salus, in welchem Technologien für den Schutz verletzlicher Verkehrsteilnehmer entwickelt und erforscht werden. Michael Knupfer schließlich legte eine „Konzeptentwicklung zur Seitenwandanbindung im Rumpf von Flugzeugen“ vor. Unter anderem durch umfassende Analyse bestehender Lösungen entwickelte Knupfer ein kundenfreundliches und wirtschaftlich attraktives Lösungskonzept, das weiterverfolgt werden soll und aktuell schon zum Patent angemeldet wurde.

Weitere Preisträgerinnen und Preisträger wurden unter anderem auf dem Gebiet der Elektro- und Informationstechnik, der Logistik sowie der Wirtschaft und der Informatik ausgezeichnet. Die große Variationsbreite an Themen der ausgezeichneten Arbeiten spiegelten dabei die Vielfalt der Studienmöglichkeiten an der THU wider.

Neben sechs internationalen Doppelabschlüssen freute sich Professorin Marianne von Schwerin, Prorektorin für Forschung und internationale Angelegenheiten, besonders über eine frischgebackene Doktorin der Ingenieurwissenschaften: Frau Tetiana Lavrenko promovierte in einer kooperativen Promotion an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit einer Dissertation über CIGS-Dünnschichtsolarzellen. (az)

