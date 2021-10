Ay

vor 26 Min.

Ayer beschweren sich über Probleme am Radweg und über Müll

Die Ulmer Straße in Ay sorgte für Diskussionen bei der Bürgerversammlung.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Ay sprach die Bürgermeisterin über die laufenden Projekte in dem Ortsteil und antwortete auf Fragen und Anliegen der Besucher.

Von Angela Häusler

Die neue Kita auf dem Webereigelände für rund 9 Millionen Euro gehörte zu den laufenden Projekten in Ay, die Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf den gut 30 Zuhörern in der Turn- und Festhalle vorstellte. Kindergarten und Krippe sollen Anfang kommenden Jahres fertig sein, doch eine Erweiterung ist schon jetzt geplant – für weitere zwei Krippengruppen. Denn: "Der Bedarf ist sehr groß", so Schäfer-Rudolf.

