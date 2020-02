14:33 Uhr

Bei der Podiumsdiskussion herrscht Harmonie an der Grillplatte

Christoph Oetinger (links) und Sebastian Sparwasser (rechts) mussten beim „Burgermeisterduell“ in Pfaffenhofen nicht nur reden, sondern auch braten – unter den gestrengen Augen von NUZ/IZ-Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter.

Das Rededuell der Bürgermeister-Kandidaten Christoph Oetinger und Sebastian Sparwasser verläuft eher freundschaftlich. Und am Ende gibt’s noch was zu essen.

Von Willi Baur

Keine Frage, es war eine Podiumsdiskussion der besonderen Art, die am Dienstagabend im rappelvollen „Fiddler’s Green Irish Pub“ statt fand. Der erste öffentliche Vergleich der beiden Bürgermeisterkandidaten. „Sparwasser gegen Oetinger“ versprach die Einladung. „Sparwasser mit Oetinger“ wäre wohl zutreffender gewesen. Nicht nur des freundschaftlichen Umgangs der kommunalpolitischen Kontrahenten wegen. Man kennt sich, man schätzt sich und man duzt sich. Soviel hatte sich im Markt bereits herumgesprochen. Neu dagegen, dass sie sich am Ende auch noch gegenseitig verpflegen durften.

Als „Burgermeisterduell“ hatte Jens Hagg, Inhaber und kreativer Kopf der urigen Kneipe, die Veranstaltung überschrieben. Um gemeinsam gebrutzelte und fantasievoll belegte Burger, eine Spezialität des Hauses, ging es in der Tat. Aber Duell? Unternehmenspsychologen hätten eher von „Teambuilding an der Grillplatte“ gesprochen. Wie auch immer: Ihren Spaß daran hatten alle, die ernsthaft um essbare Ergebnisse bemühten Hobby-Köche genauso wie NUZ/IZ-Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter als Moderator und nicht zuletzt das Publikum.

Der Pub-Quiz-Spezialist fragt das Allgemeinwissen ab

Das konnte munter beim Kandidaten-Quiz miträtseln. Da hatte Pub-Quiz-Spezialist Klaus Krusche mit „zehn Fragen zum Allgemeinwissen“ den Bewerbern auf den Zahn gefühlt. Bei der „Flotten Lotte“ hatte Sebastian Sparwasser („ein Küchengerät zum Passieren von Gemüse“) die Nase vorn, was angesichts von Christoph Oetingers Vorlieben plausibel scheint: Der Hobby-Jäger schätzt in der Küche insbesondere Wildgerichte oder Fisch aus eigenem Fang. Auch bei Pfaffenhofens bekanntester Frau im späten Mittelalter lag er falsch. Elisabetha Gaßner aus Biberberg, im Volksmund seinerzeit die „schwarze Lies“ genannt, war nicht die von ihm vermutete „Heilerin“. Historiker Sparwasser wusste es besser: „Eine Taschendiebin“, formulierte er vorsichtig, von einer „Sacklangerin“ sprach man damals. Gleichwohl: Bei einer abschließenden Schätzfrage zur Auflösung des drohenden Remis – gefragt war nach der Luftlinien-Entfernung zwischen Pfaffenhofen und dem Schloss Bellevue in Berlin – kam Oetinger der richtigen Antwort näher. Sein Gewinn: eine Ukulele.

Es folgten ernsthaftere Fragen, zur Person etwa, den jeweiligen Ambitionen und Vorstellungen zur Weiterentwicklung der Kommune. Nicht nur Moderator Hinzpeter hatte sich eine Vielzahl an Themen zurechtgelegt. Auch das Publikum war gefragt, durfte seine Anliegen auf herzförmig gestalteten Bierdeckeln vorbringen.

Ob Grundsatzfragen oder politische Dauerbrenner: Markante Unterschiede offenbarten die Bewerber nicht, im Gegenteil. „Das sehe ich auch so“ – kein Satz fiel öfter. Allenfalls in Nuancen differierten die Antworten, zumeist jedenfalls. Und wo deutlicher? In Sachen „Taverne“ vielleicht. Da waren beim Kandidaten der Freien Wähler auch Sympathien für eine radikalere Lösung auszumachen, einen Abriss eben.

Kandidat der Freien Wähler kann sich Abriss der Taverne vorstellen

Der von CSU und SPD unterstützte Bewerber argumentierte vorsichtiger. „Nicht einfach abreißen“, meinte Sparwasser. Seine Linie: „Abwarten und auf den Eigentümer hoffen.“ Auch auf die Frage nach einer neuen Chance für die Nordost-Umfahrung formulierte Oetinger seine Antwort klarer: „Mit mir nicht.“ Vor allem wegen des damit verbundenen Flächenverbrauchs. Sparwasser möchte ebenfalls „den Bürgerentscheid respektieren“, zugleich aber die Verkehrsprobleme an der Taverne-Kreuzung nicht aus den Augen verlieren. Auch bei der Beurteilung des derzeitigen ÖPNV-Angebots gab es gewisse Abweichungen: Sparwasser sieht für verschiedene Linien Optimierungsbedarf, Oetinger stellt den Ausbau des Radwegenetzes in den Vordergrund. Gleichermaßen mutig sehen beide Bewerber den Anfeindungen und Drohungen gegenüber Amtsträgern ins Auge. Damit wollen sie gelassen umgehen. Ihre Erwartungen im Hinblick auf die wöchentliche Arbeitszeit im Fall einer Wahl klingen realistisch: Eine 35 Stunden-Woche, wie in vielen Branchen üblich, werde nicht reichen. Der Einwurf des Noch-Rathauschefs Josef Walz konnte sie nicht erkennbar schocken: „Nie weniger als 70 Stunden“, beteuerte er.

Ansonsten: Ob bauliche Weiterentwicklung, Vereins- und Gewerbeförderung, Nahversorgung, Kulturangebot oder Nutzung des Lidl-Lagers – die Vorstellungen der Kandidaten sind weitgehend deckungsgleich. Insofern glich die Fragerunde fast einem Bewerbungsgespräch für den diplomatischen Dienst. Nicht wenige Anliegen des Publikums blieben aus Zeitgründen unbesprochen. Sie will Moderator Ronald Hinzpeter bei einer weiteren Podiumsdiskussion aufgreifen. Am Aschermittwoch, 26. Februar, wird in der Aula der Hermann-Köhl-Schule ab 19.30 Uhr erneut diskutiert. Dann aber ohne Hamburger.

