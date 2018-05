vor 35 Min.

Bekannte Melodien

Der Nersinger Gesangsverein erfreut die Besucher in der Gemeindehalle

So wie der Wonnemonat Mai mit viel Sonnenschein überraschte, so überraschte der Nersinger Gesangsverein bei seinem Jahreskonzert die Musikfreunde mit seinem Repertoire. Vorsitzende Elli Beschorner versprach schon vor dem Konzert in ihrer Begrüßung: „Es wird alles gezeigt für Jung und Alt.“ Vor allem den anwesenden Müttern wurde mit vielen Liedern zum Muttertag gedankt, am Ende gab es für jede von ihnen eine Rose als Geschenk.

Den Auftakt machte beim Konzert das Klarinettenensemble der Jugendkapelle Nersingen-Fahlheim, der Gastgeber eröffnete das Konzert mit Liedern wie „Im Frühtau der Berge“ oder „Im Frühling“. Auch die Interpretation der Lieder „Halte deine Träume fest“ und „Mich trägt ein Traum“ ernteten riesigen Beifall beim Publikum. Danach zeigten die Chorleriker aus Leipheim ihre unterhaltsame Darbietung der Lieder „Auf der schwäbischen Eisenbahne“ oder „Es klappert die Mühle“. Mit viel Humor zauberten sie so manchem Besucher ein Lächeln aufs Gesicht.

Auch im zweiten Teil des Konzerts bekamen die Nersinger Musikliebhaber bekannte Melodien zu hören, die gerne von dem ein oder anderen Besucher mitgesummt wurden. Dies war wohl der Beweis, dass Dirigent Herbert Schneider wieder eine gelungene Liedauswahl getroffen hatte, bei der für jeden Geschmack etwas dabei war. (ewgo)