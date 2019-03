02.03.2019

Beyerstraße wochenlang gesperrt

Baustelle an neuer Straßenbahnlinie

Die Behinderungen im Ulmer Straßenverkehr gehen weiter. Wie die Ulmer Bauverwaltung mitteilt, muss die Beyerstraße ab Mittwoch, 6. März, komplett gesperrt werden. Als Grund gibt die Stadt Restaufgaben, die es im Zuge der Linie 2 noch zu erledigen gilt, an. Gebaut wird ein Regenüberlauf.

Gesperrt wird die Beyerstraße im Abschnitt zwischen Stephanstraße und Römerstraße (ab Gebäude Beyerstraße 10). Somit ist von der Wörthstraße aus keine Einfahrt in die Beyerstraße mehr möglich. Radfahrer müssen ihr Rad über den Gehweg durchs Baufeld von und zur kleinen Ehinger Anlage schieben. Man kann aber weiterhin aus der Wagnerstraße in die Beyerstraße einbiegen, allerdings nur bis zur Stephanstraße. Die Stephanstraße bleibt Einbahnstraße, nun aber in umgekehrter Richtung und somit in Richtung Elisabethenstraße.

Die öffentlichen Stellplätze im gesperrten Bereich entfallen für die Zeit der Bauarbeiten. Die Zufahrt zu einigen Grundstücken ist nicht möglich, hierfür werden den betroffenen Anwohnen Ersatzstellplätze mit Anwohner-Parkberechtigung zur Verfügung gestellt.

Die ab Mittwoch, 6. März, gültige Sperrung dauert bis voraussichtlich Ende Juni diesen Jahres. Der Nahverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen.

Vorübergehende Entlastung hingegen am Ulmer Hauptbahnhof: Nach Inbetriebnahme der Übergangsgleise wird die Friedrich-Ebert-Straße den März über zweispurig sein. Das bedeutet, dass es für jede Fahrtrichtung wieder eine Fahrspur geben wird. Ab April entfällt die Fahrspur Richtung Ehinger Tor erneut. (az)