Biberach

vor 48 Min.

Zu hoch für die Tiefgarage: Autofahrer bleibt in Biberach stecken

In einer Tiefgarage in Biberach kommt es zu einem Unfall.

Ordentlich verschätzt hat sich ein Autofahrer in Biberach. Mit seinem Wagen blieb er in der Tiefgaragen-Einfahrt stecken. Die Feuerwehr rückte an.

