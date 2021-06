Blaustein-Herrlingen

Die Theaterei Herrlingen widmet sich beim Neustart dem Glück

Plus "Glückspilze" lief unter dem Titel "Lang lebe Ned Devine" bereits im Kino. In der Theaterei Herrlingen teilen sich fünf Schauspieler die 52 Rollen des Stücks.

Die Kostüme der Schauspieler sind für kühlere Temperaturen gedacht, als sie in der Region gerade herrschen: Ganz schön warm wird es in Felljäckchen und Gummistiefeln, erzählen die fünf Schauspieler und Schauspielerinnen des aktuellen Theaterei-Ensembles. "Glückspilze", die neue Komödie der Theaterei Herrlingen, die am 27. Juni Premiere feiert, spielt in Irland, und da ist es bekanntermaßen gern regnerisch und die Landschaft ist von einem satten Grün. Grünen Kunstrasen hat Theaterei-Chefin Edith Ehrhardt deshalb auch auf die Freilichtbühne an der Lindenhof-Villa legen lassen, wo "Glückspilze" bis zum 17. Juli insgesamt 15-mal laufen wird.