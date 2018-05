vor 36 Min.

Blut und Stammzellen spenden

Ulmer Studenten organisieren Aktion

Bereits zum 8. Mal läuft an der Uni Ulm die Aktion „Uni hilft!“, bei der Freiwillige Blut spenden oder sich für die Deutsche Stammzellspenderdatei Süd registrieren lassen können. Am Mittwoch, den 16. Mai, organisieren Studierende der Fachschaften für Medizin und Molekulare Medizin im Forum der Uni von 10 bis 16 Uhr den Typisierungs- und Blutspende-Tag. Teilnehmen dürfen alle, die gesund und zwischen 18 und 55 Jahre alt sind.

Für die Typisierung sind nur ein paar Tropfen Blut nötig. Diese werden später im Labor bei einer sogenannten HLA-Gewebetypisierung analysiert und die Ergebnisse in einer Datenbank erfasst. So lässt sich herausfinden, ob die Gewebemerkmale des registrierten Knochenmarkspenders zu dem Profil eines Leukämiekranken passen. Ist das der Fall, laufen die Vorbereitungen für die Transplantation an. Anders als früher geschieht das heute oft über ein nicht-invasives Verfahren, das einer Blutspende ähnelt. Dabei werden die gesuchten Zellen aus dem Blut des Spenders gefiltert und über eine Infusion an den Leukämiepatienten übertragen.

Für „Uni hilft!“ engagieren sich in diesem Jahr rund 15 Studentinnen und Studenten, die am Aktionstag von rund 30 weiteren Helfern unterstützt werden. Das Blut nimmt geschultes Personal des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg – Hessen ab. Seit der ersten Aktion „Uni hilft!“ im Jahr 2011 haben sich an der Uni Ulm rund 2200 Freiwillige typisieren lassen. Auch die Anzahl der Blutspenden kann sich sehen lassen: Insgesamt kamen hier fast 1800 zusammen. (az)

Der Aktionstag „Uni hilft!“ findet am Mittwoch, 16. Mai, von 10 bis 16 Uhr im Forum der Uni Ulm statt. Die Blutspende und die Typisierung sind kostenlos. Bitte den Personalausweis und die Krankenkassenkarte mitbringen.