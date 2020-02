06:00 Uhr

Der Bahnübergang Senden ist ab Mitte März zu

Die Straßenführung wird geändert, Kanäle verbessert. Auch im öffentlichen Nahverkehr sind Neuerungen geplant. Auch eine andere Straße wird saniert.

Von Angela Häusler

Der Bahnübergang bleibt im Frühjahr für längere Zeit zu, die Verwaltung hat den Sendener Stadtrat in der jüngsten Sitzung auch über die in dieser Zeit zusätzlich anstehenden Bauarbeiten informiert. Im Zusammenhang mit der Erneuerung des Bahnübergangs in der Sendener Innenstadt wird im Kreuzungsbereich auch das Kanalsystem modernisiert. Neue Trinkwasser- und Regenwasserleitungen werden im Kreuzungsbereich der Haupt-, Bahnhof- und Brucknerstraße installiert. Auf einer Länge von 30 Metern wird außerdem der Schmutzwasserkanal in der Brucknerstraße umgelegt. Kosten wird die Maßnahme voraussichtlich rund 455000 Euro.

Verkehrsführung an der Kreuzung wird geändert

Deswegen wird es rund um die Schranken und den Bahnhof viele Einschränkungen geben. Der Bahnübergang bleibt wegen verschiedener Arbeiten ab dem 23. März und voraussichtlich bis Mitte November für Autofahrer zu. Fußgänger und Radler können ihn jedoch immer queren. Zwischen dem 27. April und dem 25. September wird auch die angrenzende Kreuzung gesperrt. Nach dem von der Bahn vorgegebenen Zeitplan werden zunächst die Kanalarbeiten ausgeführt, dann die Kreuzung am Bahnübergang umgebaut: Bahnhof- und Ortsstraße bilden künftig eine abknickende Vorfahrtsstraße, damit der Verkehr zügiger als jetzt von den Bahnschienen abfließt.

Die Autos sollen während der Bauzeit über Florianstraße und Königsberger Straße sowie über die Staatsstraße 2019 und die Kemptener Straße ausweichen.

Eine Ausnahme der Sperrung besteht vom 6. bis 27. April. Dann nämlich wird auch die südliche Kemptener Straße durch das Staatliche Bauamt Krumbach saniert. Da dies zu viele geschlossene Strecken wären, wird der Bahnübergang in diesen drei Wochen geöffnet. Dafür ist der Kreuzungsbereich ab der Aral-Tankstelle bis zur Einmündung in die Römerstraße in dieser Zeit gesperrt.

Ein dynamisches System soll Verspätungen anzeigen

Der Sendener Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung zudem der Errichtung eines dynamischen Fahrgastinformationssystems zugestimmt. Dabei sollen 15 Haltestellen im Stadtgebiet, vorrangig in der Innenstadt sowie an Knotenpunkten wie Schulen oder Kirchen, mit modernen Anzeigen ausgestattet werden. Das dynamische System ermöglicht es, nicht nur planmäßige Abfahrtzeiten zu zeigen, sondern auch tatsächliche, weil die Fahrtpositionen der Busse in Echtzeit übermittelt werden. Die Anschaffung des Systems kann gefördert werden, einen entsprechenden Antrag bereitet der Verkehrsverbund Ding derzeit vor und befragt dafür Städte und Gemeinden in der Region.

Die Höhe der Förderung ist aber noch unklar. Senden rechnet mit Anschaffungskosten von insgesamt 83000 Euro und Betriebskosten von 2000 bis 3000 Euro im Jahr. Gebaut werden sollen die neuen Anzeigetafeln ab dem Jahr 2021.

Hier lesen Sie mehr aus der Region:

Ministerin Melanie Huml: Wie geht es den Apotheken vor Ort?

Badeinseln werden zu Rettungsinseln