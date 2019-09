vor 35 Min.

Der neue Stadtpfarrer ist ein Teamplayer

Am Sonntag wird Waldemar Obrebski in sein Amt eingeführt. Er möchte die Gemeinde unter anderem mit Vorträgen und Kursen noch mehr zusammenführen.

Von Angela Häusler

Fotografiert werden möchte Pfarrer Waldemar Obrebski am liebsten gemeinsam mit seinem Team. „Man schafft das ja schließlich nicht alleine“, sagt der katholische Gottesmann, der am Sonntag, 22. September, in sein Amt als Sendener Stadtpfarrer eingeführt wird.

Noch sind Handwerker im Pfarrhaus neben der Kirche unterwegs, in das Obrebski erst vor wenigen Wochen eingezogen ist. Seit 1. September ist er für die Kirchengemeinde St. Josef der Arbeiter verantwortlich und gerade dabei, sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Denn in der Illerstadt warten vielseitige Aufgaben auf ihn – von Gottesdiensten und Seelsorge bis zur Verantwortung für die kirchlichen Einrichtungen: Zwei Kindergärten, Altenheim und Bücherei gehören dazu.

Über seinen Start berichtet der 48-Jährige: „Inzwischen waren schon verschiedene Sitzungen in den Gremien, ich habe fast alle Einrichtungen besucht und mich vorgestellt. Die ersten Eindrücke waren alle ganz positiv.“ Sein Amtsvorgänger Stephan Spiegel hat Senden nach elf Jahren verlassen und arbeitet nun in Neusäß.

Er war schon in Wien, Illertissen und Weißenhorn tätig

Obrebski erzählt, er habe sich für die Sendener Pfarrei besonders interessiert, weil sie eher städtisch geprägt sei. Das reize ihn besonders, „in einer modernen Stadt wie Senden herrschen ganz andere Umstände als auf einem kleinen Dorf“. Die Arbeit in einem urbanen Umfeld mit unterschiedlichen Kulturen kenne er bereits aus einer viel größeren Stadt: Aus Wien, wo er zwei Jahre in der Gemeinde St. Claret tätig war. Bei der Entscheidung für Senden habe ihm auch ein sehr positives Gespräch mit der Patronatsherrin, Maria-Elisabeth Gräfin Thun-Fugger, geholfen, berichtet Obrebski.

Die Wurzeln des Seelsorgers mit deutscher und polnischer Staatsbürgerschaft liegen in der Stadt Eylau im polnischen Ermland-Masuren. Er habe sich schon sehr früh entschlossen, sein Leben Gott zu widmen, erzählt Obrebski, und diese Entscheidung habe er nie bereut. Direkt nach der Schule besuchte er das Priesterseminar und studierte in Breslau. Nach dem Eintritt in den Orden der Claretiner arbeitete er unter anderem in Prag und Wien und lebt seit 2006 in Deutschland. Zuletzt war Obrebski in Weißenhorn und in Illertissen tätig. Die Ordensmitgliedschaft hat er mittlerweile abgelegt und ist nun kein Ordenspriester mehr, sondern Diözesanpriester.

Als Sendener Stadtpfarrer will der 48-Jährige den Fokus auf eine enge Zusammenarbeit und persönlichen Kontakt mit den Gläubigen legen: „Ich möchte die Gemeinde mit Vorträgen, Kursen und attraktiven Glaubensangeboten mehr zusammenführen und zu einer lebendigen Gemeinschaft machen“, kündigt er an. Schließlich habe die Nähe zu den Menschen für ihn höchste Priorität: „Ich möchte die Freude, die ich am Glauben habe, weitergeben und die Menschen mit einem guten Wort bereichern“, sagt der Geistliche. Wert lege er auch auf die Zusammenarbeit mit der Kommune und ebenso auf guten Kontakt zu den evangelischen Kollegen, betont er, „es ist mir wichtig, diesbezüglich Brücken zu bauen“.

Bald gibt es im Pfarramt einen weiteren Neuzugang

Davon, dass die Zahl der Gläubigen seit Jahren schwindet, lässt er sich nicht entmutigen: „Es gibt durchaus viele gläubige Menschen, die ihren Glauben aktiv leben.“ Das könne das Leben „reich und tief und unglaublich schön“ machen. Und auch in Krisenzeiten stehe er den Menschen gerne zur Seite. Rat und Zuversicht holt er sich auch selbst aus dem Glauben. „Gott hat die erste Priorität in meinem Leben. Er hilft mir in jeder Lebenslage“, sagt Obrebski.

Beim Entspannen nach getaner Arbeit helfen ihm Wanderungen, Fahrradfahren und auch die Sendener Baggerseen, erzählt der Neu-Sendener. Die nämlich erinnern ihn sogar ein wenig an die Seenlandschaft im heimischen Masuren.

Schon bald gibt es im Pfarramt übrigens einen weiteren Neuzugang: Ab dem 1. Oktober hat die Pfarrei wieder eine Gemeindereferentin, berichtet Obrebski. Isolde Rader wechsle aus Kaufbeuren nach Senden. Sie sei eine erfahrene Kraft, die ihren Fokus besonders auf die Arbeit mit Kindern und Senioren richten wolle. In der Seelsorge ist neben Obrebski weiterhin der Kaplan, Pater Rejimon Francis, tätig. Die breit gefächerten administrativen Aufgaben in der Pfarrei hat bereits im Januar die neue Verwaltungsleiterin, Margit Schein, übernommen.

Der Festgottesdienst mit Installation des neuen Stadtpfarrers beginnt am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr in der Kirche St. Josef in Senden. Im Anschluss findet im Haus der Begegnung ein Empfang mit Grußworten statt.

Weitere Artikel aus Senden lesen Sie hier: