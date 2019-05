11:00 Uhr

Dunkle Ecken auf Holzheims Straßen

Seit die Gemeinde die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt hat, fehlt Licht, beklagen Bürger. Das soll geändert werden.

Von Willi Baur

Bürger beklagen sich seit Langem in Holzheim über unzureichend ausgeleuchtete Bereiche in der Nacht. Am Dienstag hat sich der Gemeinderat damit erneut befasst – Besserung zeichnet sich ab. Zeitlich waren die Proteste unschwer festzumachen: Im Vorjahr hatte die Kommune ihre Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie umgerüstet. „Auch wir wollten unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Da waren wir uns doch alle einig“, erinnerte Bürgermeisterin Ursula Brauchle das Gremium an die seinerzeitige Entscheidung. Schließlich sei man von den Vorteilen überzeugt gewesen. Vom deutlich reduzierten Stromverbrauch etwa, erzielt unter anderem durch eine exakte Lichtlenkung.

Die freilich hat offenbar auch ihre Tücken, wie aufgrund vieler Beschwerden deutlich geworden ist. Jetzt fehlt nämlich das zuvor mitunter kritisierte Streulicht, das früher neben dem einen oder anderen Vorgarten auch manche Schlafzimmer ausgeleuchtet hat. Folge: Einige Ecken Holzheims bleiben in den Nachtstunden dunkel.

LEW-Fachleute sind fündig geworden

Fachleute der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) haben die Problematik auf Wunsch des Gemeinderates in den vergangenen Wochen untersucht und sind fündig geworden. Ein Grund für die veränderten Lichtverhältnisse, wie Sascha Schäfer und Stefan Mensch von dem Tochterunternehmen des örtlichen Stromversorgers erläuterten: Die hohe Zahl von Peitschenmasten, die früher viel Streulicht produziert und große Bereiche ausgeleuchtet hatten.

Für die hier installierten LED-Leuchten passt den Experten zufolge zum einen mancher Standort nicht mehr, zum anderen stimmt für die gebündelten Lichtbänder der Leuchtwinkel nicht. „Davon war im Vorfeld nie die Rede. Da hätte man uns besser beraten müssen“, stellte die Bürgermeisterin fest. Dann hätten Abstände von Masten noch verändert oder zusätzliche installiert werden können.

Gelenke, um den Winkel der Lampen zu ändern

Dem stimmte Schäfer bedingt zu, machte indes deutlich: Sein Unternehmen sei nur mit dem Austausch der Leuchtmittel beauftragt gewesen. Andernfalls wäre die Aktion ungleich teurer geworden, insbesondere durch zahlreiche Tiefbaumaßnahmen. Überdies sei die örtliche Straßenbeleuchtung vorher nicht normgerecht gewesen. Abhilfe verspricht nun eine Lösung, die dem Fachmann zufolge für eine andere schwäbische Kommune mit ähnlicher Problematik entwickelt worden ist: An den Peitschenmasten sollen Gelenke installiert werden. Dann können die Leuchten in einen optimalen Winkel gedreht werden.

Bis zu zehn Standorte will das Unternehmen so auf eigene Kosten nachrüsten. Für weitere Dunkelbereiche sollen die Fachleute ferner bis Ende Juni Lösungsvorschläge ausarbeiten, zusätzliche oder versetzte Masten inklusive. Einen Trost immerhin hatte Schäfer für die Holzheimer schon mal parat: „Es gibt schlechter ausgeleuchtete Gemeinden.“

Themen Folgen