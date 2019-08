vor 21 Min.

Endspurt für Mitmach-Schau im Museum

„Hör mal, wer da guckt“ endet bald

Mit den Sommerferien geht auch „Hör mal, wer da guckt“ zu Ende: Nur noch bis Sonntag, 15. September, ist die Ausstellung im Kindermuseum des Edwin-Scharff-Museums, in der es ums Hören und Sehen und auch ums Fühlen geht, geöffnet.

Die Mitmachausstellung ist für Fünf- bis Zwölfjährige gedacht, begeisterte nach Aussagen der Museumsleitung in den vergangenen eineinhalb Jahren aber auch viele Erwachsene. Wer also noch mal in der Schreikabine seine Stimmkräfte mit Tieren und anderen Geräuschen vergleichen möchte oder eine der anderen Stationen der Schau ausprobieren möchte, muss sich beeilen.

„Hör mal, wer da guckt“ ist dienstags und mittwochs von 13 bis 17, donnerstags und freitags von 13 bis 18 und samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 1. September, bietet das Team anlässlich eines Museumssonntags zusätzlich Musik im Foyer und eine Mitmachwerkstatt.

Nach dem Ende von „Hör mal, wer da guckt“ müssen Fans des Kindermuseums nicht lange ohne Ausstellung leben: Ab Sonntag, 17. November, wird es „Architektierisch“ am Petrusplatz. So heißt eine interaktive Ausstellung über Bauten von Menschen und Tieren, die dann zwei Jahre lang in Neu-Ulm zu sehen und zu erleben ist. (az)

