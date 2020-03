06:00 Uhr

Experte in Senden: Bähnle könnte mit Wasserstoff fahren

Der Fachmann für Wasserstoff Gerald Matyssek informiert in Senden über alternative Antriebsarten.

Von Angela Häusler

Gerald Matyssek ist Unternehmensberater, Fahrzeugbauer, Technik-Experte und leidenschaftlicher Verfechter des Wasserstoff-Antriebs. Mit seiner Passion für innovative Motoren dürfte er einige der 70 Zuhörer beim Vortrag der CFW/FWG Senden angesteckt haben. Seine Botschaft: Deutschland läuft ernsthaft Gefahr, sich den Rang als Technik-Taktgeber sang- und klanglos ablaufen zu lassen.

„Wir sind noch nicht abgehängt, aber wir müssen schnellstmöglich Know-how aufbauen“, sagte Matyssek im Paul-Gerhardt-Haus. Autos , Lastwagen und sogar S-Bahnen, die mit Wasserstoff betankt werden, sind in Deutschland momentan ziemlich rar. Ginge es nach Matyssek , der unter anderem in Führungsfunktionen in den Kässbohrer-Fahrzeugwerken und bei Evobus tätig war, würde hierzulande viel mehr Geld in die Förderung der Antriebstechnik investiert, die seit einigen Jahren in Asien offenbar immer mehr Anhänger findet und dort große Investoren anlockt.

Experte: Deutschland müsse sich sputen

So haben etwa Hyundai und Toyota bereits vor Jahren Limousinen mit Wasserstoffantrieb in den Handel gebracht, Hyundai investiere jetzt 435 Millionen Euro in den Bau von wasserstoffbetriebenen Lkw in der Schweiz , so Matyssek. Dann wären da noch die Chinesen, die bei der E-Mobilität eine Vorreiterrolle einnehmen, jetzt aber ihren Fokus auf die Brennstoffzelle richten. „Die überholen uns und unsere Politik versagt kläglich“, sagte Matysek.

Dabei könne die Wasserstoff-Nutzung hierzulande vergleichsweise kostengünstig gefördert werden. Denn Wasserstoff lasse sich in natürlich vorkommenden, unterirdischen Kavernen speichern, so der Fachmann. Auch in der Region Ulm / Neu-Ulm müsse ins Gasnetz investiert werden, das sich ebenfalls für die Leitung von aus regenerativen Energien gewonnenem Wasserstoff eigne. Für die Produktion dieses „grünen“ Wasserstoffs sei Fotovoltaik gut geeignet, dessen Ausbau in Neu-Ulm aber leider stagniere.

Kümmere sich Deutschland vermehrt um die Brennstoffzelle, könne es bald Produkte anbieten, mit deren Hilfe sich die beschlossene CO2-Reduktion erreichen ließe, meinte der Experte. Für ein Verkehrsmittel hatte Matyssek einen konkreten Vorschlag: Das Bähnle Ulm-Weißenhorn könne durchaus auch mit Wasserstoff fahren. Solche Züge verringern Emissionen und machen die teure Elektrifizierung von Bahnstrecken unnötig.

