vor 2 Min.

Fünf Posaunenchöre bringen die Kirche zum Beben

Zahlreiche Musiker waren bei dem großen Konzert in Pfuhl in Aktion.

Zum 100. Geburtstag der Pfuhler Gruppe gibt es ein großes Konzert, das die Zuhörer rundum begeistert

Von Inge Pflüger

Im Alten Testament hat der Klang von sieben Trompeten – genauer gesagt von sieben Schofaren – den Einsturz der Stadtmauer Jerichos verursacht, in Pfuhl indes bebte aktuell am Samstagabend das Kircheninnere, als um die 80 Musikerinnen und Musiker mit ihren hell und strahlend klingenden Blechblasinstrumenten zum Endspurt des Jubiläumsjahres „100 Jahre Posaunenchor Pfuhl“ konzertierten. Standing Ovation mit anerkennenden Jubelpfiffen war der Lohn der hervorragenden Arbeit.

Bunt und extrem wie der Herbst gestalteten fünf Posaunenchöre in der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche – sie ist größer als das evangelische Gotteshaus und hat einen besseren Klang – das Programm. Sie begeisterten damit die etlichen Hundert Zuhörer, die es am Ende nicht mehr auf den Stühlen hielt, als von allen Akteuren die bekannte schottische Melodie „Highland Cathedral“ beziehungsweise das „Nun danket alle Gott“ gespielt wurde. Auch Oberbürgermeister Gerold Noerenberg, der ein Geburtstagsgeschenk im Umschlag mitbrachte, war begeistert. Er erinnerte an Johannes Frank, der auf dem Turm der Ulrichskirche in Pfuhl 1919 mit seiner Trompete Choräle für die Gemeinde erschallen ließ und damit den Grundstein zum Pfuhler Posaunenchor gelegt habe. Dabei lobte der OB den Posaunenchor, dessen erfolgreiche Musik seit Jahren das Gemeindeleben mit gestalte.

Rund zweieinhalb Stunden lang wurde gespielt, das Repertoire umfasste alte, zeitgenössische und moderne Kirchenmusik, Volkslieder oder klassische Stücke, die für Posaunenchöre bearbeit wurden, ebenso wie eine Interpretation von Andrew Lloyd Webers „Jesus Christ Superstar“. Ein zusätzlicher musikalischer Genuss war auch die vor 25 Jahren – zum 750. Pfuhler Geburtstag – ins Leben gerufene Historische Bläsergruppe. Sie erwachte im Jubiläumsjahr zu neuem Leben und begeisterte neben ihrer Musik auch noch mit ihren Kostümen. Ein bombastischer Konzertabend, der seinesgleichen sucht.

Themen folgen