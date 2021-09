Lüftungsanlage für Schule in Holzheim: Kehrtwende in letzter Minute

Plus Der Gemeinderat Holzheim bläst eine geplante Investition in das Schul- und Kindergartengebäude ab. Das ist der Grund dafür.

Eigentlich sollte der Gemeinderat Holzheim in seiner jüngsten Sitzung die Beschaffung von neun dezentralen Lüftungsanlagen für das Schul- und Kindergartengebäude beschließen, auf Vorschlag der Verwaltung und gestützt auf ein von Bürgermeister Thomas Hartmann in eigener Verantwortung beauftragtes Gutachten eines Ulmer Ingenieurbüros. Eigentlich. Denn das Gremium entschloss sich kurzfristig zu einer Kehrtwende.