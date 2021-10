Holzheim

12:00 Uhr

Überraschungsfund auf Baustelle: Arbeiter entdecken Kanal in Holzheim

Plus Bei den Arbeiten für ein Autohaus im Gewerbegebiet West in Holzheim ist ein Regenwasserkanal gefunden worden. Nun muss die Gemeinde schnell handeln.

Von Willi Baur

Damit hatte niemand gerechnet: Bei der Vorbereitung des Baufeldes für das geplante Autohaus im Gewerbegebiet West in Holzheim entdeckten Mitarbeiter der hier tätigen Baufirma im Boden überraschend einen Regenwasserkanal. Der war Ortskundigen zufolge vor Jahrzehnten im Zuge der Flurbereinigung verlegt worden. Der Gemeinderat verständigte sich in seiner Sitzung am Mittwoch aber schnell auf eine Lösung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .