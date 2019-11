vor 18 Min.

Keine Luxussanierung für den Thalfinger Dorfplatz

Das in die Jahre gekommene Areal in Thalfingen soll schöner werden. Doch der Entwurf ist dem Gemeinderat zu teuer. Manches fällt den Einsparungen zum Opfer.

Von Andreas Brücken

Keiner der Elchinger Gemeinderäte lässt einen Zweifel daran, dass der Dorfplatz in der Ortsmitte ein „Filetstück“ in Thalfingen ist. Doch das Gelände an der Elchinger Straße ist in die Jahre gekommen: Das Bodenpflaster ist vom Zahn der Zeit gezeichnet, auch die Strom- und Wasserleitungen entsprechen nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen, wenn sich beispielsweise Vereine auf dem Platz versammeln wollen. Seit einigen Jahren ist der Dorfplatz deshalb immer wieder Thema im Gemeinderat. Jüngst präsentierte die Gartenarchitektin Dörthe Seliger die überarbeitete Version ihres Entwurfes für die Neugestaltung –doch diese war den Gemeinderäten zu teuer.

In Absprache mit den Bedürfnissen der Vereine seien die Änderungen am Entwurf vorgenommen worden, so Seliger. Um Kosten einzusparen habe man auf teuere Details, wie sie in der Bürgerbesprechung eingebracht wurden, verzichtet. So wurden Toiletten oder eine Überdachung für Musikkapellen aus der Planung gestrichen. „Der Platz soll zum Aufenthalt einladen“, sagte Seliger und erklärte, dass ein Wasserspiel als Anziehungspunkt für Menschen die erste Priorität im Entwurf dargestellt habe. Eine „Minimallösung“ mit Fontäne soll pflegeleicht und praktisch den Platz aufwerten. Bodenstrahler, Sichtschutzzäune sowie Wasser- und Stromleitung sollen ebenfalls installiert werden. Geschätzte Kosten für das Projekt: 530.000 Euro.

Elchinger Gemeinderäten sind die Kosten des Projekts zu hoch

„Erschreckend viel“, fand Johann Gröger (Freie Wähler), der sich aber grundsätzlich für den vorgelegten Entwurf aussprach. Der Handlungsbedarf beim Dorfplatz sei groß, sagte Gröger weiter: „Das Gelände ist verwahrlost und die Vereine entfernen sich davon, während das Konzept seit sieben Jahren immer wieder zurückgestellt wurde.“

Auch Bernd Schwerdtfeger (CSU) ließ keinen Zweifel daran, dass auf dem Dorfplatz dringend etwas gemacht werden müsse – jedoch nicht ohne die Höhe des Zuschusses zu wissen, der für dieses Projekt möglich ist. Der Geschäftsführer der Gemeinde, Peter Botzenhard, erklärte allerdings, dass die Reihenfolge umgekehrt sei: „Ohne Beschluss kann kein Zuschuss beantragt werden.“ Es sei erfahrungsgemäß eine Unterstützung von etwa 30 bis 40 Prozent möglich. Matthias Bloching (Unabhängige Freie Wählergemeinschaft Elchingen) stellte die Sanierung ebenfalls nicht in Fragen, doch: „Nicht zu diesem Preis.“

Armin Willbold (Dorfgemeinschaft Oberelchingen) sprach seinen meisten Ratskollegen aus der Seele, als er die Wasserspiele als größtes Einsparpotenzial ins Spiel brachte. Rund 30.000 Euro hatte der günstigste Anbieter für einen Brunnen veranschlagt. „Dafür haben wir kein Geld“, erklärte Willbold.

Sanierung des Thalfinger Dorfplatzes: Wasserspiel wird gestrichen

Reinhard Rotermund (Elchinger Umweltliste) fand die vorgestellten Planungen „toll“ und mahnte, das Projekt nicht erneut zu verschieben. „Ob wir einen Brunnen haben wollen oder nicht, können wir nach dem Zuschussantrag auch noch entscheiden.“ Wichtig sei es, bei den Bedürfnissen der Vereine keine Abstriche zu machen.

Gestrichen aus der Planung wurden schließlich das Wasserspiel, ein Drehkreisel und ein Wipptier als Spielgerät, ein Sichtschutzzaun, Bodenstrahler sowie einige Leitungen, so dass insgesamt etwa 88.000 Euro eingespart werden können. Die geschätzten Gesamtkosten würden damit bei rund 442.000 Euro liegen.

Das könnte Sie auch interessieren: