Warum der Kapellenberg in Pfuhl voller Äpfel hängt und anderorts nur mickriges Obst gedeiht

Das kühle und verregnete Wetter setzt vielen Pflanzen zu. Es ist aber nicht alles verloren. Wir haben uns mit Gartenexperten aus der Region darüber unterhalten, für welche Pflanzen es noch Hoffnung gibt.

Das Gartenjahr war von der starken Wechselwitterung geprägt, beschreibt Rudolf Siehler, Neu-Ulmer Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, das Erntejahr 2021 in einem Satz. Momentan prognostiziert der Fachmann, dass die Erträge wohl in diesem Jahr nicht so üppig ausfallen und etwas geringer sein werden, als im vergangenen Jahr. Auch verspätet sich die Vollernte um einige Wochen.

In der Mosterei in Pfuhl können wieder Äpfel abgegeben werden

Dem können sich der Pfuhler Hobby-Obstanbauer Rudolf Erne und der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Pfuhl-Offenhausen, Johannes Mayer, nur anschließen. Johannes Mayer, der mit seinem Team nun wieder samstags von 13.30 bis 15 Uhr, Obst in der Pfuhler Mosterei annimmt, hofft noch auf sonnige Tage, damit die Früchte an den Bäumen noch mehr auswachsen können. Momentan geht der Mosterei-Chef davon aus, dass zunächst für 100 Kilogramm sauberes Mostobst zehn Euro bezahlt werden. Johann Mayer hofft dabei sehr, dass sich die Preisschraube noch nach oben drehen wird, sagt er im Gespräch mit der Redaktion.

So war das Gartenjahr rund um Neu-Ulm

Der Kreisfachberater informiert im Detail: Das Gartenjahr 2021 war geprägt von wechselhaftem Wetter, Kälte und Regen. Nach dem warmen Blühwetter Mitte April, folgte das ungute Wetter bis Mitte Juni. 14 Tage war dann Sommer, doch dann war Schluss von Anfang Juli bis jetzt. Das tat dem Obst überhaupt nicht gut, teils viele faule Äpfel gab’s und viele mickrige kleine wurden bis jetzt geerntet, ergänzt Johann Mayer.

Alle drei Gartenexperten stellen einhellig fest: Die Erträge sind von Sorte zu Sorte sehr unterschiedlich. Die Frühblüher kamen nicht in den Genuss des Bienenfluges. Denn die fleißigen Bienchen fliegen erst ab zwölf Grad Celsius aus. Indes sieht es überwiegend bei den spät blühenden Sorten, wie etwa Bittenfelder Sämling, Goldparmäne, oder der Massenträger Bohnapfel, ganz anders aus. Beispielhaft nannte Rudolf Siehler die alten Baumriesen auf dem Pfuhler Kapellenberg, die „voller Äpfel hängen“. Auch die Säulenapfelbäume im Kreismustergarten tragen dem Fachmann zufolge hervorragend.

Die Birnbäume liefern eine „hervorragende Ernte“ ab, sie erwischten quasi noch das beste Blühwetter. Sehr unterschiedlich sind die Erträge bei Pflaumen und Zwetschgen. Insgesamt gesehen könne von einem „eher mittelmäßigen Ertrag“ ausgegangen werden, ergänzt Rudolf Siehler.

Gute Zeiten für Walnüsse

Die Freunde von Walnüssen werden 2021 wohl voll auf ihre Kosten kommen, hat Rudolf Siehler entdeckt. Sie blühten erst Ende Mai und hatten somit keine Spätfrostschäden. Gelitten haben allerdings durch das nasse Wetter die Weinreben am Haus. Sie seien leider stark am „echten Mehltau“ und „falschen Mehltau“ erkrankt, sodass deren Früchte häufig nicht mehr genützt werden können, bedauert Rudolf Siehler.

Walnüsse sollten im Stoffbeutel aufbewahrt werden. In Plastiktüten können sie leicht schimmeln. Foto: Robert Günther/dpa-tmn

Wie sieht die Qualität der Früchte auch? Dazu fassen die Fachleute zusammen: Vor allem schorfempfindliche moderne Obstsorten, haben durch die häufigen Niederschläge starken Schorfbefall, ein Pilz, welcher durch Regenwetter im Frühjahr begünstigt wird. „Die bodenständigen Regionalsorten seien weit weniger anfällig“ betont Siehler.

"Alternanz" bei Obstbäumen

Rudolf Erne erinnert an die Tatsache, dass bei Obstbäumen alle zwei Jahre Ertragsschwankungen auftreten, die sich „Alternanz“ nennt. Dies bedeute, in einem Jahr sind die Bäume übervoll mit Früchten, im Folgejahr bringen sie aber praktisch keinen Ertrag.

Abschließend halten die Experten fest: Die häufigen Niederschläge – meist jeden Monat über 100 Liter pro Quadratmeter, weiß Siehler - waren für den gesunden Wuchs und das Gedeihen der Obstbäume sehr förderlich, sofern es keine Überschwemmung der Obstwiesen gab. „2021 konnten sich viele Obstbäume, wie auch der Wald, viele Stadt- und Straßenbäume vom Trockenstress der vergangenen Jahre erholen."

Laut Rudolf Siehler haben bereits 700 Obstbaumeigner für die seit Anfang des Jahres im Landkreis Neu-Ulm laufende Aktion „Streuobstbörse Landkreis Neu-Ulm“ zur Ernte frei gegeben. Demnach können alle Gartenfreunde falls sie übriges Obst auf frei zugänglichen Streuobstwiesen entdeckt haben, sich bei Rudolf Siehler (Telefon 0731/7040-33107) anmelden oder sich im Internet informieren.