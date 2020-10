vor 21 Min.

Liqui Moly stellt weiter Mitarbeiter ein

Wie das Ulmer Unternehmen kämpft

Der Ulmer Hersteller von Öl und Schmierstoffen trotzt den schwierigen Zeiten: Wie das Unternehmen mitteilt, werde Liqui Moly bis zum Jahresende 100 neue Mitarbeiter eingestellt haben. „Wir investieren gegen die Krise“, erklärt Geschäftsführer Ernst Prost. Liqui Moly habe niemanden betriebsbedingt entlassen und auch keine Kurzarbeit beantragt.

Eine betont antizyklische Strategie zahle sich aus. Bislang sei das Unternehmen vergleichsweise gut durch die Krise gekommen: der Umsatz (2019: 569 Millionen Euro) sei auf Vorjahresniveau, der Gewinn zwar mehr als halbiert. „Aber eben immer noch Gewinn“, so Prost. Auf den Erfolgen der vergangenen Monate will sich der Wahl-Leipheimer aber nicht ausruhen. „Wir müssen weiter kämpfen“, betont er. „Krisen überwindet man nicht, indem man die Hände in den Schoß legt, sondern indem man kämpft.“

Mit Kampf meint Prost auch Bestrebungen, die Firma bekannter zu machen: In diesem Jahr habe Liqui Moly schon 20 Millionen Euro zusätzlich in Werbung und Sponsoring investiert. Jetzt kämen weitere zwei Millionen Euro für Fernseh- und Radiowerbung oben drauf. Auch für den besten Sendeplatz. direkt vor der Tagesschau. (az)