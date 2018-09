19.09.2018

Liqui Moly wird Sponsor der Chicago Bulls

Der Ulmer Ölhersteller will von der Bekanntheit des US-amerikanischen Basketball-Teams profitieren. Wie viel Geld Liqui Moly dafür investiert.

Der Öl- und Additivspezialist Liqui Moly steigt bei den Chicago Bulls ein. Die Ulmer wollen mit Werbung im Stadion und in sozialen Medien auf sich aufmerksam machen und von der Bekanntheit des US-amerikanischen Basketball-Teams profitieren. Dafür zahlt Liqui Moly einen siebenstelligen Betrag. „Das ist unser bislang größtes Sponsoring-Engagement in Nordamerika“, sagt Marketingleiter Peter Baumann.

Das Logo des Ölherstellers werde im United Center in Chicago deutlich zu sehen sein, kündigt das Unternehmen in einer Pressemitteilung an – unter anderem auf beiden Korbständern. Außerdem wird es auf den digitalen Kanälen der Bulls angezeigt. Liqui Moly erhält darüber hinaus die Möglichkeit, Kunden zu den Bulls und ihren Spielen einzuladen.

Michael Jordan spielte für die Chicago Bulls

Marketingleiter Baumann sieht die Investition nicht nur als Vorteil auf dem Markt in den USA. Weltweit verfolgen Hunderte Millionen Zuschauern die Spiele der NBA. Die Bulls beziffern die Zahl ihrer loyalen Fans auf weltweit 175 Millionen – diese Zahl toppe kein anderes Profi-Team in den USA. Ihre größten Erfolge feierten die Bulls in den 90er Jahren, Weltstars wie Earvin „Magic“ Johnson und Michael Jordan spielten für die Mannschaft. Zuletzt verpassten die Bulls aber die Play-offs um den Meistertitel in der NBA. „Eine attraktive Sportart, eine bekannte Liga und eine starke Mannschaft mit großer Anhängerschaft, das ist für uns die perfekte Mischung“, sagt Peter Baumann.

Matthew Kobe, Vice President of Business Strategy & Analytics bei den Chicago Bulls, bezeichnet Liqui Moly als starken Partner. „Eine Premium-Marke, die mit uns eine weltweite Strahlkraft und ein ständiges Streben nach Qualität und Spitzenleistung teilt, passt sehr gut zu uns“, sagt er.

Liqui Moly sponsert Ratiopharm Ulm und die LA Kings

Der Ölhersteller, dessen Geschäftsführer Ernst Prost seine Anteile vor Kurzem an die Würth-Gruppe verkauft hat, legt seinen Sponsoring-Schwerpunkt auf dem Motorsport. Doch die Marke tritt auch in anderen Bereichen auf. Liqui Moly ist seit Jahren Partner der Ulmer Ratiopharm-Basketballer und bringt sich seit einem Jahr im Eishockey in Nordamerika ein: bei den LA Kings in der NHL.

Das US-Geschäft von Liqui Moly boomt nach Unternehmensangaben. Demnach ist der Umsatz im ersten Halbjahr 2018 um mehr 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Zuvor hatte das Unternehmen massiv in den US-Markt investiert und dort sein Personal in den vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt. (az)