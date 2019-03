vor 4 Min.

Markttage in Senden: Andrang gab es nur im Norden

Auf dem Hamburger Fischmarkt an der Danziger Straße war am Sonntag viel los. Auch die Marktschreier waren zufrieden mit ihrem Umsatz.

Die Markttage und der verkaufsoffene Sonntag in Senden fallen durchwachsen aus. Welche Kritik Besucher und Händler in der Innenstadt äußern.

Von Angela Häusler

Besucherströme, Autos dicht an dicht und gute Umsätze bescherte den Sendener Geschäftsleuten der verkaufsoffene Sonntag. Zumindest, was die Einkaufsmeile im Norden angeht. In den Innenstadt herrschte eher Ernüchterung.

Egal ob bei Wurst-Herby, bei Aal-Hinnerk oder Käse-Rudi: Auf den blau-weißen Verkaufswagen des „Hamburger Fischmarkt auf Tour“ an der Danziger Straße im Gewerbegebiet Nord herrschte fröhliche Schreierei. Lauthals und mit derben Sprüchen boten die Marktleute auf dem Festplatz ihre Waren feil. Und verkauften meist gleich im Großpack: Kiloweise Süßigkeiten, Fisch in Eimern, Käse im Paket. Dazwischen Snacks von belgischen Pommes bis Fischbrötchen. Auch Textilien und Taschen waren zu haben, für die Kinder drehte sich ein Karussell.

Im Norden konnten die Händlern zufrieden sein, in der Innenstadt herrschte Ernüchterung

Nach einem ziemlich mauen, weil verregneten Start am Freitag war der Festplatz am Wochenende gut besucht. So gut, dass etwa Blumenhändler Jar Peters schon am Sonntagmittag zwischen fast leeren Regalen stand: Nur eine Handvoll Blumentöpfe waren bei ihm noch zu haben. Dabei war er mit geschätzten 3000 Pflanzen angerückt, berichtete er. Und auch Kollege „Nudel-Kiri“ brachte am frühen Nachmittag seine letzten Bestände unter die Leute – zum Teil sogar als kostenlose Wurfsendung.

Vollauf zufrieden mit der Situation im Norden war Gewerbeverbandschef Stefan Lehmann. „Hier war eine Bombenstimmung“, fand er, der Zulauf in Geschäften und auf Fischmarkt sei groß gewesen. In der Innenstadt „war es wohl leider nicht der Erfolg, den wir erhofft hatten“, meinte Lehmann weiter. Der Grund für die bei vielen Innenstadtbesuchern verhaltene Stimmung: Der Josefsmarkt fiel, wie vom Gewerbeverband schon angekündigt, heuer deutlich kleiner aus als bisher. „Gesundschrumpfen“ nannte Sprecher Lehmann diese Idee. Denn viele Händler und auch Besucher hatten sich in den vergangenen Jahren über Attraktionsmangel auf dem Josefsmarkt beschwert. Mit weniger, dafür aber höherwertigem Angebot, sollte dem Markt neues Leben eingehaucht werden.

Eine Besucher bezeichnet den Sendener Josefsmarkt als "Witz"

So reichte die Budengasse diesmal nur von der Rathauskreuzung bis zur Harderstraße. Aussortiert wurden die zuvor reichlich vorhandenen Textil- und Krimskrams-Stände. Gastro-Angebote, Käse, Schmuck, ausgewählte Haushaltswaren und Feinkost gehörten jetzt zum Sortiment. Und wer mochte, konnte mit dem kostenlosen „Blautopf-Bähnle“ zwischen City und Norden hin- und herpendeln.

Auch einige Oldtimer-Landmaschinen waren in der Hauptstraße zu sehen – ausgestellt von den Traktoren- und Oldtimerfreunden aus Wullenstetten. Die Reaktionen fielen durchwachsen aus, vor allem vonseiten der Besucher. „Ein Witz“, meinte etwa eine Günzburgerin über den Josefsmarkt, „hätte ich das gewusst, wäre ich nicht extra hergekommen.“ Viele Kunden hätten sich beschwert, das Angebot sei zu klein, erklärten auch mehrere Händler. „Fast alle haben nach unserem Karussell gefragt, aber das durften wir diesmal nicht aufbauen“, sagte etwa Standinhaberin Daniela Weiss.

Nur wenige Geschäfte öffneten am Sonntag in der Sendener Innenstadt

Für die Kinder gab es immerhin die städtische Hüpfburg, und auch das Trampolin-Springen war gefragt. Der Verkauf laufe gut, sagte Jürgen Kirchhauser, der in seinem Bewirtungsbus Getränke ausschenkte. Aber: „Man hätte doch den alten und neuen Marktplatz einbeziehen können und den Markt von dort zur Bahnlinie legen“, fand er. „Die Leute sind enttäuscht.“

Das liege aber auch an der geringen Beteiligung des Innenstadthandels am verkaufsoffenen Sonntag, sagte dazu Gewerbeverbandschef Lehmann. „Das ist schade“. Tatsächlich hatten nur wenige Geschäfte in der Hauptstraße am Sonntag geöffnet, eines davon war die Buchhandlung „Bücherwelt“. Inhaber Heiko Müller bereute die Beteiligung nicht: „Bei uns lief es gut“, sagte er am Sonntagnachmittag.

