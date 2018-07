vor 40 Min.

Müller macht dicht nach 30 Jahren

Sendens Zentrum jetzt ohne Drogeriemarkt

Nach mehr als 30 Jahren am Standort Kemptener Straße wird die Sendener Müllerfiliale in der Innenstadt bald dicht gemacht: Zum 15. Juli endet dort der Betrieb. Das gab das Ulmer Unternehmen am Montag mit Aushängen in den Schaufenstern bekannt: Schnäppchenjäger kommen dort noch bis Mitte des Monats zum Zuge.

Vielen langjährigen Kunden und Bewohnern des Stadtzentrums dürfte die Nachricht weniger gefallen, schließlich ist das Geschäft seit der Schließung der Schlecker-Filiale der einzige Drogeriemarkt in der Sendener City. Läden mit täglichem Bedarf sind in der Innenstadt ohnehin rar – es bleibt ein kleiner „Norma“ in der Hauptstraße sowie der Rewe-Markt am Bahnhof. „Wirklich schade“, bedauerte ein Müller-Kunde beim Betrachten der Ausverkaufs-Schilder. Das Sortiment in der Kemptener Straße 19 - 21 war zwar lange nicht so groß wie das der viel größeren Müller-Filiale im Sendener Norden, doch auch der kleine Laden hatte Zulauf. Zu den Hintergründen der Schließung gab es gestern bei Redaktionsschluss noch keine Angaben. (ahoi)

