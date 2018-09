13:47 Uhr

Nersingen feiert vier Tage lang

Besondere Aktionen beim Regionalmarkt

Nersingen In der Gemeinde Nersingen herrscht ab heute vier Tage lang Feierstimmung – die Festtage zum 875-Jahr-Jubiläum starten. Ein Überblick, was geboten ist:

Donnerstag, 27. September Los geht es um 17 Uhr mit einer Abendserenade: Bürgermeister Erich Winkler pflanzt mit dem Gartenbauverein Fahlheim-Straß die neue Dorflinde auf dem Rathausplatz – zugegebenermaßen symbolisch, das neue Bäumchen steht mittlerweile schon. Der Gesangverein Nersingen, der Gospelchor Gospel & more, die Böllerschützen aus Straß und Oberfahlheim und die Nersinger Büttelzunft steuern zur Unterhaltung bei. Zudem wird zum ersten Mal das „Nersinger Lied“ aufgeführt. Danach gibt es einen Sektempfang im Foyer der Gemeindehalle. Alle Bürger sind eingeladen.

Freitag, 28. September Der große Festabend in der Gemeindehalle am Freitagabend ist nur für geladene Gäste, an die 400 Teilnehmer werden es wohl sein. Die Festrede hält Ulms ehemaliger Oberbürgermeister Ivo Gönner. Auch Historiker Daniel Drascek von der Universität Regensburg, der 1994 ein Buch über 850 Jahre Nersingen veröffentlicht hat, kommt zu Wort. Auch an diesem Tag erklingt ein extra für das Jubiläum erarbeitetes Musikstück: Der Schulchor der Anton-Miller-Schule Straß hat mit Manfred Haber von der Musikschule eine „Nersinger Hymne“ einstudiert.

Samstag, 29. September Beim großen Tanzabend in der Gemeindehalle treten die Band „The Cash“ und die Schlagersängerin Melanie Payer aus Kärnten in der Gemeindehalle auf. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Sonntag, 30. September Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit Festumzug und Fahnenabordnungen sowie um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst – bei gutem Wetter im Freien, ansonsten in der Turnhalle der Grundschule Nersingen. Zudem findet ein Frühschoppen statt, und die Partnerkapelle aus Reichenau spielt. Um 12 Uhr wird der Regionalmarkt um den Rathausplatz eröffnet. Um 13 Uhr findet eine musikalische Aufführung aller Nersinger Schulen statt, um 14 Uhr spielt die Jugendkapelle Nersingen/Fahlheim. Für Kinder dreht ein Bähnle seine Runden durch Nersingen. Unter anderem gibt es Aktionen der örtlichen Feuerwehren und des Sportvereins. Besonderes Highlight: Ein Büttel wird mit seiner Glocke auf besondere Programmpunkte aufmerksam machen. (aat)

