21.11.2019

Neun Gesichter für den Stadtrat

Neue Bögge-Liste nominiert Kandidaten

Die Wählergruppierung „Gemeinsam für Senden – Senden gestalten“ hat ihre Stadtratskandidaten nominiert. Mit neun Namen geht die Gruppierung an den Start, alle wären neu im Sendener Gremium. Auf Platz eins tritt mit Stefan Lehmann der Vorsitzende des Gewerbeverbands Senden an. Hinter ihm folgt mit Carola Lo Cicero die Vorsitzende von „Gemeinsam für Senden – Senden gestalten“ und die Gründerin des Vereins Heart for Life. Der Bürgermeisterkandidat der Gruppierung, Raphael Bögge, steht dagegen nicht auf der Liste.

„Wir haben uns bewusst für eine kleine und sehr engagierte Liste entschieden“, sagt Lehmann. „Bei uns packt jeder mit an und wir füllen unsere Liste nicht künstlich auf.“ Lo Cicero sagt: „Jeder unserer Kandidaten steht für großes Engagement in seinem jeweiligen Themenfeld.“ Auf den Plätzen drei bis neun stehen: Thomas Widmann, Sebastian Almer, Ali Akdogan, Violetta Girschikofsky, Brigitte Tina, Stefan Richter und Leonardo Lo Cicero.

„Wir verstehen uns als offene Stadtratsliste“, sagt Lehmann. „Bei uns kann sich jeder über alle Parteigrenzen hinweg zum Wohle von Senden engagieren.“ (az)