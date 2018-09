22:08 Uhr

Publikumsstimmen von der Premiere: Schlaues oder maues Füchslein?

Herzallerliebst: die Kinder des Spatzen-Chores als Füchslein-Schar in Kay Metzgers erster Inszenierung in Ulm. <b>Foto: Kerstin Schomburg</b>

Kay Metzgers erste Inszenierung am Theater Ulm erntet Lob, aber auch deutliche Kritik. Ein neuer Sänger kommt bei den Zuschauern gut an.

Von Dagmar Hub

Gebannte Neugier füllt das Große Haus des Theaters Ulm zur ersten Inszenierung des neuen Intendanten Kay Metzger; viele neue Gesichter sitzen im Publikum. Leos Janáceks Oper „Das schlaue Füchslein“ gibt Stoff zur Diskussion, die Meinungen im Premierenpublikum reichen von begeisterter Zustimmung bis hin zum Gegenteil. Großen Applaus gab es für Dae-Hee Shin (Förster), das Füchslein (Maria Rosendorfsky) und den Fuchs (I Chiao Shih).

„Janácek ist mein Lieblingskomponist“, sagt der frühere Ulmer Intendant Ansgar Haag, der für die Premiere aus Meiningen gekommen war. Das „Schlaue Füchslein“ sei allerdings in sich schwierig. „Handwerklich ist die Inszenierung hervorragend gemacht.“ Ihm sei sie aber fast zu heiter gewesen, sagt Haag, denn die Bosheit der Gesellschaft trete in der Inszenierung zugunsten der Feenwelt zurück. Sehr überzeugend empfand Haag Dae-Hee Shins Interpretation des Försters. „Er ist ein Gewinn fürs Ensemble.“ Bis zu dieser Spielzeit sang Shin unter Intendant Haag im Staatstheater Meiningen.

Theater Ulm: Anderer Auftakt erhofft

„Ich hatte mir eigentlich etwas anderes für den Auftakt erhofft“, sagt Ingeborg Kunz. „Für mich war zu viel Klamauk in der Inszenierung, ich hatte mir mehr erhofft, weil Kay Metzger ja für Musiktheater steht. Ich bin enttäuscht.“ Von ihrem Platz aus habe sie die Texte schlecht verstehen können, erschwerend kam der Ausfall der Übertitelanlage hinzu. „Dann kam nicht viel rüber“, sagt die Ulmerin, der besonders I Chiao Shih als Fuchs gefallen hat.

„Ich bin froh, dass sich das Spatzen-Drama nicht auf der Bühne fortgesetzt hat“, sagt der Ulmer Stadtrat Martin Rivoir. „Es war ein hoffnungsvoller Auftakt, eine handwerklich solide Inszenierung, und es machte Spaß, zuzusehen.“ Besonders lobt Rivoir Dae-Hee Shin, der ihn vor allem im melancholischen Schlussmonolog des Försters überzeugte. „Und wenn sich das Orchester zurückgehalten hätte, hätte man auch die Kinderstimmen verstehen können.“

„Die aufwendigen Kostüme sind toll“, sagt Susanne Steck. „Aber an der Inszenierung hat mir etwas gefehlt. Es war mir nicht mutig genug für den Neubeginn.“ Die neuen Mitglieder des Ensembles haben ihr neben den bekannten einen guten Eindruck vermittelt, erklärt die Ulmerin. „Ich fand es auch ein positives Zeichen, Ballettschule und Ulmer Spatzen zu beteiligen. Es ist ein Signal zum Auftakt, dass alle dazugehören und sich einbringen.“

Schlaues Füchslein: Toller Chor der Spatzen

Ein positives Urteil fällt Lioba Schneikart aus Ulm. „Wenngleich ich nur wenig verstehen konnte von den Texten.“ Gerade deshalb aber fand sie den Ausfall der Übertitelanlage in der ersten Hälfte bedauerlich. „Das Bühnenbild war aber sehr, sehr gelungen; es entstanden wunderschöne Bilder, manchmal dachte ich mich in einem Stummfilm.“ Für den Auftakt sei in der Inszenierung viel Leichtigkeit gewesen; nur die Interpretation des Werkes sei etwas kurz gekommen. „Und der Chor der Spatzen war toll.“

„Ganz gefangen genommen“ von der Musik Janáceks und der Inszenierung fühlten sich der Neu-Ulmer Countertenor Benno Schachtner und seine Frau CatalinaBertucci. „Wir haben die Oper erst vor Kurzem in Dresden gesehen und fühlten da eine gewisse Distanz.“ Metzgers Inszenierung, die auch Humor in sich trage, habe sie jedoch gebannt. Schachtner singt in dieser Spielzeit in Ulm die Oper „Written on Skin“, ebenfalls in einer Inszenierung des Intendanten.