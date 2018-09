18.09.2018

Rhönrad-Spitze ist zu Gast in Ay

Am Samstag finden die süddeutschen Meisterschaften im Rhönradturnen statt. Was die Zuschauer bei dem Wettbewerb erwartet.

Zuschauen und über das Können der Radkünstler staunen: Am Samstag, 22. September, ist die süddeutsche Rhönradspitze zu Gast in Senden. Dann finden die süddeutschen Meisterschaften in der Erwachsenenklasse und die süddeutschen Mannschaftsmeisterschaften im Rhönradturnen statt. Gastgeber ist der örtliche TV Senden-Ay. Die Meisterschaft findet in der Bürgermeister-Engelhart-Turnhalle statt.

Es geht um beliebte Startplätze

Die beiden Turnerinnen Alisha Bahcic und Nina Rupp werden in den Einzelmeisterschaften neben einigen namhaften Rhönradturnerinnen ihr Können unter Beweis stellen. Darunter sind mit Kira Homeyer (Taunusstein), Lilia Lessel (Darmstadt), Carsten Heimer (Taunusstein) und einigen mehr auch amtierende Weltmeister. Bei diesem starken Teilnehmerfeld gilt es für die Sendener, sich einen der beliebten Startplätze für die deutschen Meisterschaften im Oktober zu ergattern. Die Einzelmeisterschaften beginnen um 11 Uhr.

Noch am selben Abend werden auch die süddeutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaften ausgetragen. Um das Team zu komplementieren werden die Leistungsträger Annika Fischer, Leonie Sauter und Lea Gmeiner dazustoßen. Neben Teams wie Taunusstein, Weilheim und Rimpar ist ein durchweg spannender Wettkampf zu erwarten, teilt der TV Senden mit. Die Mannschaftsmeisterschaften gehen um 17.45 Uhr los.

Interessierte Zuschauer sind in der Halle jederzeit willkommen. Der Förderverein der Sendener Rhönradgruppe bietet Essen und Getränke an. (az)