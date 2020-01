Rund ums Haus

vor 40 Min.

Messe „mein Zuhause!“ in der Arena

Die Beratungsplattform für Bau- und Immobilienthemen geht in die zehnte Runde: Die Messe „mein Zuhause!“ findet am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Februar, in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena statt. Die Themenbereiche reichen von Hausbau und Immobilien, Finanzierung und Fördermittel, über Energie und Haustechnik, Einbruchschutz und Sicherheit bis zu Renovierung und Sanierung sowie Garten und Einrichtung. Feierlich eröffnet wird die Immobilienmesse am Samstag, 1. Februar, um 9.45 Uhr durch Landrat Thorsten Freudenberger. An beiden Tagen hat die Messe bis 17 Uhr geöffnet, am Sonntag beginnt sie um 10 Uhr.

Antworten rund ums bestehende oder geplante Zuhause liefern an beiden Messetagen über 100 Unternehmen aus der Region. Zudem gibt es ein Vortragsprogramm: An beiden Tagen geben Experten beispielsweise Tipps und Tricks zu den Themen „Aktuelle Förderprogramme für den Neubau und Bestand“, „Das intelligente Zuhause: SmartHome – brauche ich das?“, „Dem Einbrecher keine Chance – Sicherheit mit Fenstern und Türen“ oder „ Energiesparen im Haushalt“. Exposés geben zudem einen aktuellen Überblick über die Immobilienangebote der Region. Auf der Messewebsite können vorab Gesprächstermine mit Ausstellern vereinbart werden. (az)

Ausführliche Informationen zur Messe, zur Terminvereinbarung und zum Rahmenprogramm gibt es online unter www.meinzuhause.ag/neu-ulm