Schützenheim bekommt Fernwärme

Gemeinde Holzheim fördert Umstellung

Auch das Schützen- und Musikerheim am nördlichen Ortsrand soll an das geplante Fernwärmenetz angeschlossen werden. Das hat der Schützenverein als Eigentümer der Immobilie der Gemeinde mitgeteilt und gleichzeitig einen Zuschuss der Kommune zu den damit verbundenen Investitionen beantragt. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit dem Vorhaben beschäftigt.

Der Verein rechnet dabei mit einem Kostenaufwand von rund 16000 Euro. Davon soll die Gemeinde nach den Vorstellungen der Antragsteller den aktuellen Vereinsförderungsrichtlinien entsprechend zehn Prozent übernehmen.

Dem Antrag zufolge stünde ohnehin ein Austausch der beiden seit Jahrzehnten installierten Ölheizungen an. Zudem bietet sich demnach ein Anschluss an die unmittelbar am Heim vorbeiführende Fernwärmeleitung an.

Unter Bezug auf die bisherige Handhabung in vergleichbaren Fällen schlug Bürgermeisterin Ursula Brauchle vor, dem Antrag so stattzugeben. Die Höhe des Zuschusses sollte ihrer Meinung nach nicht gedeckelt werden, sondern sich an den tatsächlichen Kosten orientieren. Diese dürften wegen hoher Eigenleistungen wohl noch günstiger ausfallen, vermutete Ratsmitglied Armin Frank (CSU/Dorfgemeinschaft).

Nach einer kurzen Diskussion schloss sich das Gremium einstimmig Brauchles Vorschlag an. Mit einer Überarbeitung der Vereinsförderungsrichtlinien will sich der Gemeinderat in den letzten Monaten seiner Amtszeit nicht mehr befassen. Die Bürgermeisterin: „Das soll eine Arbeitsgruppe des künftigen Gremiums übernehmen.“ (pth)