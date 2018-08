23.08.2018

Sendener Gewerbeschau kommt zurück mit neuem Konzept

Nach fünf Jahren will der Handelsverband mit seiner Veranstaltung wieder die Innenstadt beleben. Der Vorsitzende berichtet, was diesmal anders sein wird.

Von Angela Häusler

Der Sendener Gewerbeverband IHGV plant in diesem Jahr wieder eine Gewerbeschau: Am Wochenende 22. und 23. September soll sie die Innenstadt beleben. Am Dienstagabend stellte IHGV-Vorsitzender Stefan Lehmann dem städtischen Ferienausschuss das neue Konzept vor.

Ungefähr 40 Unternehmen wollen sich an der Gewerbeschau beteiligen, die rund ums örtliche Bürgerhaus stattfinden wird. Die letzte Gewerbeschau gab es in Senden im Frühling 2013 – damals parallel zum verkaufsoffenen Sonntag. Das soll diesmal anders werden, die Schau findet separat statt.

Erstmals sind auch die örtlichen Landwirte eingebunden

Zur Neukonzeption der Veranstaltung gehören nun eine Ausbildungsmesse, ein Bauernmarkt mit regionalen Erzeugnissen sowie ein Street-Food-Markt mit zehn Verkaufswagen. Außerdem soll es in der Hauptstraße eine Ausstellungsfläche für Autos und Motorräder geben.

Bei den Ausstellern handle es sich vor allem um Unternehmen aus Senden, sagte der IHGV-Chef. Mit eingebunden seien zudem Betriebe aus der Umgebung, die im Ort nicht vorhandene Leistungen oder Produkte anbieten. Neu sei auch die Einbindung der örtlichen Landwirte in Form des Bauernmarkts, ergänzte Lehmann.

Aktionsstand einer karitativen Organisation

Über die ebenfalls an dem September-Wochenende geplante Ausbildungsmesse sagte Stefan Lehmann: „Wir sehen uns in der Pflicht, auch Unternehmen vorzustellen, die jungen Leuten die Ausbildung sichern.“ Dadurch nähmen auch Betriebe an der Gewerbeschau teil, die sonst wohl nicht dabei gewesen wären. Sowohl Handelsunternehmen aus Senden als auch Produktionsbetriebe beteiligen sich an der Ausbildungsmesse.

Mit von der Partie ist bei der diesjährigen Gewerbeschau übrigens auch eine karitative Organisation: Das „Team Bananenflanke Ulm“, ein Fußballverein für geistig beeinträchtigte Kinder und Jugendliche, der mit einem Aktionsstand vertreten ist. „Ich denke, dass das sowohl für die Stadt als auch die Aussteller ein Highlight wird“, sagte der Verbandsvorsitzende. Zum Abschluss seines Berichts im Ausschuss ergänzte er: „Ich hoffe, es wird ein tolles Wochenende.“

