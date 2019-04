18.04.2019

Tischtennisclub blickt zurück

Senden-Höll wählt neuen Vorstand

Bei der Jahreshauptversammlung des Tischtennisclub Senden-Höll (TTCSH) blickte der Vorsitzende Björn Thiele zurück auf die vergangene Saison. Der Vorstand wurde wiedergewählt, nur in zwei Bereichen gab es Änderungen: So wird René Martin in der Jugendarbeit mithelfen und Lars Stursberg die Pressearbeit offiziell übernehmen. Zudem wurden die beiden Kassenprüfer neu gewählt: Ab der laufenden Saison werden Stefan Herbert und Adolf Dietrich diese Tätigkeit ausüben.

Die Jugendarbeit wird im Verein großgeschrieben. Jugendleiter Felix Kozlik konnte viele Fortschritte berichten und veranstaltete zudem ein Trainingslager, das großen Anklang fand. Die sportliche Entwicklung ist mehr als positiv zu bewerten. Der TTCSH hat zwei Jugendteams, sodass sich viele Kinder aktiv am Spielgeschehen beteiligen können.

Die Mitgliederzahl ist stabil und der Verein mit sechs Mannschaften stark aufgestellt. Der größte Erfolg des TTCSH war der Gewinn der württembergischen Pokalmeisterschaft und damit die Quali für die deutsche Meisterschaft. Bei den Bezirksmeisterschaften belegte Thomas Schürkamp in der Seniorenklasse D den ersten Platz. Die Vereinsmeisterschaft in Klasse A gewann Felix Kozlik, in Gruppe B Lars Stursberg und die Jugendmeisterschaft Marc Schillinger. In der Doppelmeisterschaft siegten Felix Blender und Maximilian Settele, im Jugendbereich William Martin und Dominic Martin. Die vereinsinterne Pokalmeisterschaft gewann Dominic Wrba. In der Jugend belegte Marc Schillinger im Bezirksranglistenfinale U15 den 2. Platz. (az)

