15.12.2018

Töne der Hirten stehen im Zentrum

Württembergisches Kammerorchester bietet vielfältiges Programm

Von Dagmar Hub

Viele Lieder und Kompositionen ordnen den Hirten in der Weihnachtsgeschichte Flötenklänge zu: Die Töne der Hirten durchzogen das Programm des letzten Konzerts des Jahres des Württembergischen Kammerorchesters im Kornhaussaal – ein umfangreiches Programm von Georg Friedrich Händel bis zur Moderne unter Leitung des britischen Dirigenten Leo McFall, der in dieser Saison beim BBC Philharmonic Orchestra debütierte. Vor allem Solistin Gaby Pas-van Riet wurde mit Bravo-Rufen bejubelt.

So unterschiedlich die aufgeführten Werke, so verschieden die Entstehungszeiten und die Instrumentierung: Die Klammer des Konzerts bildeten die Flöten- und Pfeifentöne, auch wenn in manch einem Werk diese Töne von Saiteninstrumenten nachgeahmt werden – so in Händels „Pifa“ (abgeleitet aus den italienischen Bezeichnungen für die Sackpfeife oder den Vorläufer der Oboe), einer frühen weihnachtlichen Hirtenmusik aus dem „Messias“-Oratorium. Solist Gabriel Faur bewältigte die technische Schwierigkeit, am untersten Ende des Cello-Griffbretts zu spielen, meisterhaft.

Absoluter Höhepunkt: Das „Concerto pastoral“, 1977/78 vom damals 76-jährigen spanischen Komponisten Joaquín Rodrigo geschaffen. Das Stück malt mit Klängen eine Landschaft in der Natur, die Querflöte imitiert das Zwitschern der Vögel, Horn und Trompete geben Jagdsignale. Gaby Pas-van Riet, Mitglied des Bayreuther Festspiel-Ensembles, trat mit der Querflöte in einen spannenden Wettstreit mit dem Pizzicato der Streicher. Ein Hörgenuss, bei dem die barfüßige Solistin im roten Abendkleid zudem einen starken Akzent setzte zum Orchester, das in Schwarz und Tannengrün gekleidet auf die Weihnachtszeit anspielte. Für den Jubel bedankte sich Gaby Pas-van Riet mit Claude Debussys Querflöten-Solo „Syrinx“ – einem Werk, das sich perfekt ins Hirtenklänge-Thema des Abends einfügte. Denn Syrinx ist in Ovids „Metamorphosen“ jene Nymphe, die sich auf der Flucht vor dem Hirtengott Pan in Schilfrohr verwandelt, aus dem Pan dann seine Flöte baut.

Zwei Wiegen-Weisen der Komponisten Gabriel Fauré und Eugène Ysaye sowie John Irelands „The Holy Boy“ boten kurze, verträumte und nostalgisch-sanfte Unterbrechungen zwischen den längeren Stücken, die teilweise zwar einfühlsam interpretiert, aber doch eher getragen und melancholisch daherkamen. Barocken Glanz entfaltete dagegen Antonio Vivaldis Kammerkonzert „La Pastorella“, bei dem Blockflöte, Oboe, Violine, Cello und Fagott solistisch konzertieren. Johannes Hehrmann brillierte in den Blockflöten-Soloepisoden, Konzertmeister Zohan Lerner agierte teilweise unnötig theatralisch.

Themen Folgen