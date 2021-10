Ulmer Second-Hand-Shop bietet jetzt "click and collect" an

Der Second-Hand-Shop "Kleideroase" des DRK Ulm hat ein neues Angebot im Internet. Was dort zu finden ist.

Topmode und viel Nützliches zu günstigen Preisen gibt es im DRK-Secondhandladen "Kleideroase". Die kann jetzt auch online besucht werden. So können Kundinnen und Kunden in Ruhe und rund um die Uhr zu Hause stöbern, die Waren per Mausklick bestellen und zum vereinbarten Termin im Laden abholen ("click and collect"). Er befindet sich in der Schaffnerstraße 17 und ist montags bis freitags von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Einkaufen können alle, die nachhaltig und günstig shoppen möchten. Die Auswahl an hochwertigen, sorgfältig geprüften Textilien, Haushalts- und Spielwaren vor Ort ist riesig. Aber auch ein Blick ins online-Angebot lohnt sich immer – nicht zuletzt für diejenigen, die auf der Suche nach Besonderheiten sind: Hier finden sie Spezialangebote, zum Beispiel Kleidung in Über- und anderen Spezialgrößen oder auch Saisonales wie Nikolaus- und Faschingskostüme.

Online ist der DRK-Secondhand-Laden „Kleideroase“ zu finden unter www.kleideroase-drk-ulm.de. (AZ)

