vor 47 Min.

Ulmer Zelt: Hip-Hop-Spektakel mit Käptn Peng und Tentakel

Käptn Peng rappt vor 950 begeisterten Fans im Ulmer Zelt. Die haben an seinen verdrehten Texten ihren Spaß.

Von Marcus Golling

Starke Leistung, ihr Ulmer. Da fragt Käptn Peng freundlich, wie ihr genannt werden wollt – und ihr schreit „Kevin“ und „Rebecca“ zurück. Kevin-Rebecca also. Na ja. Zum Glück geht Käptn Peng mit Worten etwas geschickter um als manche seiner rund 950 Fans, die zum Konzert des Berliner Rappers und seiner Band „Die Tentakel von Delphi“ gekommen sind.

Man könnte sogar sagen, dass der Käptn, der im richtigen Leben Robert Gwisdek heißt und als Schauspieler (zuletzt unter anderem in „Drei Tage in Quiberon“) ähnlich erfolgreich ist wie als Musiker, einer der virtuosesten Wortverdreher des deutschen Hip-Hop ist. Wobei Gwisdeks Flow eher Smudo als Sido ist und sein Vokabular seinen bildungsbürgerlichen Background verrät. Entsprechend ist die Schnittmenge zwischen den Fans von Käptn Peng und denen von Haftbefehl kaum vorhanden. Man sieht es im Publikum im vollen Zelt: Migrationshintergrund? Eher Immatrikulationshintergrund.

Käptn Peng ist eine Nische im deutschen Hip-Hop

Mit seinen vier Mit-Tentakeln, zu der auch sein Bruder Johannes alias Shaban an den Trommeln gehört, besetzt Käptn Peng eine ziemlich kleine Nische im deutschen Hip-Hop, schon musikalisch. Denn die Band spielt nicht etwa die am Rechner produzierten Platten nach, sondern ist fester Teil der Klangidentität. Und die beinhaltet nicht nur Hip-Hop. Am Anfang des Konzerts groovt sich die Truppe mit Reggae- und Dancehall-Beats in den Abend, später, etwa bei „MC Homo Sapiens Sapiens“, wird sogar die Rockkeule geschwungen.

Man muss kein ausgemachter Hip-Hop-Experte sein, um Käptn Peng zu mögen. Wichtige Ausnahme: Bei ein paar Tracks tauscht Shaban die Drumsticks gegen das Mikro und rappt mit dem kleinen Bruder zu bassigen Instrumentals vom Band. Weniger live, sicher, aber eine klare Ansage, dass hier Hip-Hop nicht gespielt, sondern gelebt wird. Auch das gefällt den Ulmern, pardon: Kevin-Rebecca. Wobei Kevin-Rebecca wohl einiges zu erzählen hat, denn es dauert, bis sich die Aufmerksamkeit der Besucher ganz auf Bühne und Band richtet.

Im Ulmer Zelt behandelt Robert Gwisdek viele Themen

Bei aller T(ent)akelage: Der Chef an Deck ist ganz klar Robert Gwisdek. Mit seinem hohen, leicht näselnden Sprechsingsang prägt er die Stücke – und mit seinen Texten behandelt er Themen, die im Hip-Hop sonst nur gestreift werden. Über die Zerstörung der Erde haben schon andere (wenn auch nicht immer so schlau) gerappt, aber die restliche Mischung aus Dada-Poesie, (buddhistischer?) Lebensweisheit und Anfeuerung des Publikums ist große Kunst – etwa im Track „Backpfeifenernte auf dem Alphabeet“: „Es gibt Schellen um vier, Backpfeifen um zwölf, die backen wir auf und dann pfeifen wir den Quantenzirkel des phänomenologischen Rasurfraktals in ein Edelstahlgewindeflansch hinein.“ What?

Mehr als zwei Stunden spielen der Käptn und seine tollkühne Crew, zu der auch noch ein langhaariger Flötenspieler gehört, der mitten in „Der Anfang ist nah“, wenn die Band kurz in ihrer Bewegung einfriert, seinem Instrument ein paar meditative Töne entlockt. Bei Käptn Peng muss man mit Überraschungen rechnen. Das weiß jetzt auch Kevin-Rebecca, der/die am Ende des unterhaltsamen Konzerts begeistert zwei Zugaben herbeischreit. Und von Gwisdek zum sechsten Tentakel ernannt wird.

Hier lesen Sie mehr aus dem Ulmer Zelt:

Kettcar geben im Ulmer Zelt zwei Versprechen

JCM bieten Musik ohne Firlefanz im Ulmer Zelt

Themen Folgen