06.11.2019

Uniklinikum und RKU sind spitze

Gute Ergebnisse in jährlicher Rangliste

Die jährlich erscheinende Klinikliste des Nachrichtenmagazins Focus hat Uniklinikum Ulm und RKU erneut als Top-Krankenhäuser Deutschlands ausgezeichnet. Das geht aus Mitteilungen der Häuser hervor. Insgesamt wurden bei der Umfrage deutschlandweit über 1400 Kliniken in 29 Fachbereichen und Indikationen verglichen. Das Universitätsklinikum landet auf Rang 21 und wird nicht nur als Gesamtklinikum hervorgehoben, sondern in zehn Behandlungsschwerpunkten als besonders empfehlenswert bezeichnet. Sechs weitere Fachgebiete zählen überdies zur Spitzengruppe – darunter erstmals der Bereich Kardiologie der Klinik für Innere Medizin II.

Daneben gehören die Bereiche Brust- und Darmkrebs, Leukämie, Unfallchirurgie sowie Risikogeburten zur Focus-Spitzenklasse. Die Untersuchung deckt in diesem Jahr 29 Fachbereiche und Indikationen ab – so viele wie noch nie. Erstmals wurden unter anderem die Kategorien Hautkrankheiten und Hautkrebs bewertet. In beiden schaffte es die Klinik für Dermatologie und Allergologie des Uniklinikums auf Anhieb, in die Riege der empfohlenen Kliniken aufgenommen zu werden.

Bei den Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) wurden die Orthopädische Universitätsklinik am RKU im Bereich Endoprothetik (Hüfte und Knie) sowie die Neurologische Universitätsklinik am RKU für die Behandlungsschwerpunkte Multiple Sklerose, Alzheimer und Parkinson ausgezeichnet.

Für die Focus-Klinikliste befragt das unabhängige Rechercheinstitut Munich Inquire Media (MINQ) niedergelassene Haus-, Fach- sowie Chefärzte relevanter Fachkliniken zu ihren Erfahrungen und Empfehlungen. Zudem wurden Qualitätsberichte ausgewertet und eine Patientenumfrage der Techniker Krankenkasse sowie Selbstauskünfte der Krankenhäuser in den Bereichen Pflege, Hygiene und Qualitätsmanagement einbezogen. (az)