29.08.2018

Uzin Utz wächst im ersten Halbjahr kräftig

Umsatz steigt auf rund 170 Millionen Euro

Der Ulmer Bauchemie-Spezialist Uzin Utz bleibt auch mit seinem neuen Vorstand auf Wachstumskurs. Dies macht sich insbesondere im Umsatz bemerkbar, wie das Unternehmen mitteilt. Auch für das kommende Halbjahr erwarten die Ulmer eine stabile Entwicklung.

Uzin Utz erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Konzernumsatz von 170,4 Millionen Euro und lag damit rund 16 Prozent über dem Vorjahresniveau (147,4 Millionen Euro). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit belief sich auf 13,1 Millionen Euro und liegt gleichauf mit dem Ergebnis von 2017. „Wir sind auf Kurs“, betont Heinz Leib-undgut, Mitglied des Vorstands und unter anderem zuständig für das Finanzressort. Bis 2019 will die Aktiengesellschaft weltweit einen Umsatz von insgesamt 400 Millionen Euro erzielen. Die aktuellen Halbjahreszahlen zeigten, dass die Integration der vierten Familiengeneration in den Vorstand gelinge, sagt Leibundgut. Julian und Philipp Utz, die Urenkel von Unternehmensgründer Georg Utz, traten im Januar in den Vorstand ein.

Weil Experten mit einem weiteren Anstieg der Bauinvestitionen in Deutschland rechnen, ist Uzin Utz auch für das zweite Halbjahr zuversichtlich. Man rechne damit, dass das Umsatz- und Ergebnisziel für 2018 erreicht wird, teil das Unternehmen mit. (az)

Themen Folgen