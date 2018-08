17.08.2018

Was Vereine beim Datenschutz beachten müssen

Die neue Grundverordnung hat viele verunsichert. Ein Experte klärt im Landratsamt auf

Die Verunsicherung ist groß, bei Firmen und Privatleuten: Was bedeutet die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Alltag? Nicht zuletzt Vereine haben so ihre Probleme mit den neuen Vorschriften. Entsprechend groß war das Interesse an einem Seminar der Freiwilligenagentur „Hand in Hand“. Der Sitzungssaal im Landratsamt war mit 120 Interessenten randvoll gefüllt.

Der Referent und Datenschutz-Sachverständige Klaus Rederer beruhigte erst mal die Anwesenden. Er erläuterte, dass die Vereine in der Regel bereits sehr sorgsam mit Daten umgehen und schon seit Jahren das deutsche Datenschutzgesetz anwenden, wodurch sie einen klaren Vorteil haben. Denn die Europäische Datenschutzverordnung basiert im Wesentlichen auf dem Deutschen Datenschutzgesetz.

Wichtig sei es, die Betroffenen-Rechte zu kennen. So hat jeder Anspruch auf Auskunft. Das heißt, der Verein muss auf Verlangen Auskunft über die gespeicherten Daten des Antragstellers geben. Des Weiteren hat jeder das Recht auf „Vergessenwerden“ und auf Löschung seiner Daten – es sei denn, es ist eine Rechtsgrundlage vorhanden, die der Löschung entgegensteht. Dazu gehöre zum Beispiel das Finanzrecht, das bestimmte Aufbewahrungsfristen verlangt.

Bei Anfragen per E-Mail, welche Daten gespeichert seien, empfiehlt Rederer, nicht ebenfalls per Mail zu antworten, da man nicht immer sicher sein könne, wer sich hinter der Adresse verbirgt. Als bessere Lösung sieht er hier eine postalische Antwort an.

Erforderlich sei die Erstellung einer Datenschutzerklärung für jeden Verein. Darin verpflichten sich die Verantwortlichen der Organisation, gesetzeskonform mit den ihnen anvertrauten Daten umzugehen. Zudem müsse die zuständige Beschwerdestelle angegeben werden, an die Verstöße gegen die Datenschutzverordnung gemeldet werden können. In Bayern ist hierfür grundsätzlich das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) in Ansbach verantwortlich. Sollte jemand anderes mit Abmahnungen und finanziellen Strafen außer dem BayLDA drohen, so sollte dies angezeigt werden, empfahl Rederer. Außerdem müsse ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten der Daten erstellt werden. Darin ist unter anderem erfasst, welche Daten gespeichert werden, ob diese an Dritte übermittelt werden und welche Fristen zur Löschung vorgesehen seien.

Des Weiteren müssen die jeweiligen Verantwortlichen, die mit den Daten arbeiten, wie etwa Abteilungs- oder Übungsleiter, eine sogenannte Verpflichtung auf Vertraulichkeit unterschreiben, dass sie sorgsam mit den Daten umgehen. Für die Weitergabe der Daten an Dritte müsse eine rechtliche Einwilligung vorliegen. (az)

Weiteres zur Datenschutz-Grundverordnung gibt es beim Bundesverband der Datenschutzbeauftragten unter www.bvdnet.de und beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht. Zudem hat das Bayerische Landesamt für Datenschutz eine Hotline für Vereine eingerichtet. Mehr hierzu unter www.lda.bayern.de

